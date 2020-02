Orbán memorandumban kéri az Európai Néppárt irányváltását

Az utasoknak azt mondták be, hogy a repülő, ami elvileg közvetlen járat, megáll Madridban tankolni.

Kedd reggel 6 óra 30 perckor kellett volna felszállnia a Liszt Ferenc repülőtérről a Ryanair egyik gépének, ami Gran Canariara, vagyis a Kanári-szigetek egyikére tartott volna. A gépbe időben beszállt minden utas indulásig, azonban a gép nem szállt fel, túlsúlyra hivatkoztak – írja olvasói információi alapján. A lap szerint a gép Ferihegyen vesztegelt a reptér egyik eldugott szegletében és „üzemanyagot égetett”. Az utasoknak azt mondták be, hogy a gép, ami elvileg közvetlen járat, megáll Madridban tankolni. Olvasójuk szerint a repülő a reptéren való többórás vesztegelés után visszagurult kiinduló pozíciójába. Mint mondta, az utaskísérők rendőrt hívtak az utasokra. A rendőrség délután a Blikket úgy tájékoztatta, hogy a rendőrség segítségét azért kérték, mert egy utas rágyújtott a gépen. Végül beavatkozniuk nem kellett, mert az utas önként elhagyta a fedélzetet, miután kizárták az utazásból. A reptér hivatalos oldala szerint a repülőnek csaknem hat óra vesztegelés után, 12 óra 19 perckor sikerült felszállnia. A cikk szerint a fennakadást az okozta, hogy a gép túlsúlyos volt, és a reptéren gurulgatva akartak elégetni üzemanyagot, hogy súlytól szabaduljanak meg. Viszont az utasokat nem engedték leszállni, ráadásul – mivel kevés kerozin van a repülőben – majd még egy madridi tankolást is be kell iktatni az útba. A repülőtér üzemeltetője a lap megkeresésére közölte: „

A Miniszterelnökség kedden közleményben közölte: haladéktalanul kivizsgálja a kormányhivatal a repülőtéren órákat veszteglő légijárat ügyét. „Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és György István területi közigazgatásért felelős államtitkár fogyasztóvédelmi vizsgálatra utasította Budapest Főváros Kormányhivatalát annak tisztázása érdekében, hogy az eset kezelése során a Ryanair eleget tett-e jogszabályi kötelezettségeinek” – fogalmaztak. Mint írták, felháborítónak tartják, ahogyan a légitársaság kezelte a felmerült problémát. Az utasoknak joguk van a tájékoztatáshoz, a légitársaságtól pedig elvárható, hogy mindent megtegyenek a kényelmetlenségek csökkentése érdekében. „A fogyasztóvédelmi vizsgálat során a kormányhivatal feladata megállapítani, hogy a Ryanair eleget tett-e az utasokkal szembeni kötelezettségeinek. Minden esetben szigorúan fellépünk az utasok jogainak védelme érdekében” – tették hozzá.

„Nem ez volt az első eset”

Ujhelyi István szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő a történtek miatt azonnali vizsgálatot kért a Ryanair vezetőségétől. Az EP közlekedési és turisztikai bizottságának alelnöki tisztségét is betöltő politikus az MTI-vel közölte, hogy lépéséről levélben értesítette az érintetteket. „Nem ez volt az első olyan eset, amikor a Ryanair egyik járata túlsúlyra vagy más technikai problémára hivatkozva később indult el, az utasok eddig nem kaptak semmilyen jogos pluszellátást a fedélzeten” – jelezte. Álláspontja szerint ezek az esetek vállalhatatlanok és mindenképpen vizsgálatot, illetve változtatásokat tesznek szükségessé. Úgy fogalmazott: „az elmúlt időszakban szakemberekkel és európai döntéshozókkal közösen megalkottuk és az Európai Bizottság asztalára tettük a Fapados Etikai Kódexet, amely a többi között az ilyen esetekre is előírja a méltányos és elégséges szolgáltatást”. „Elvárom, hogy a Ryanair – ahogyan a többi diszkont légitársaság is – mielőbb elfogadja és magára nézve is kötelezőnek tekintse ezeket az etikai normákat” – közölte.