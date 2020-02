Kilép a Jobbikból a párt budapesti elnöke, Bencsik János függetlenként folytatja a parlamentben

A telken a főváros egyik legnagyobb hulladékudvara készülne majd, uniós pénzből, aminek hála a dél-pesti szemetet gyorsabban és kevesebb járművel lehet majd begyűjteni.

A főváros több mint 1,8 milliárd forintot biztosít saját forrásból az egykori Cséry-telep egy részének kármentesítésére. A területen lesz majd a dél-pesti kerületek hulladékainak tömörítését is végző logisztikai és szolgáltató központ - mondta el a városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes szerdán Budapesten. Tüttő Kata a sajtótájékoztatón közölte: a fővárosi önkormányzat tavaly októberben kötött szerződést a Strabag Építőipari Zrt.-vel a XVIII. kerületi Ipacsfa utcában található, az egykori Cséry-telep részét képező telek teljes kármentesítésére. Emlékeztetett arra, hogy a Cséry-telep évtizedeken át a főváros kommunális hulladéklerakója volt, később elkezdtek szennyvíziszapot is hordani oda, és illegális hulladéklerakónak is használták.