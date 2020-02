Orbán halasztást kért Tusktól

A két politikus a magyar kormánypárt és az EPP kapcsolatát vitatta volna meg.

Donald Tusk az Európai Néppárt (EPP) elnöke erre a hétre találkozót kért Orbán Viktor kormányfőtől, a Fidesz elnökétől, de a magyar miniszterelnök azt kérte: inkább később tárgyaljanak - értesült a Népszava néppárti forrásból. A két politikus a magyar kormánypárt és az EPP kapcsolatát vitatta volna meg. A magyar kormány azt javasolja, hogy a következő uniós csúcs alkalmával, vagyis március 26-án vagy 27-én találkozzon Orbán Viktor és Donald Tusk Brüsszelben. Ezt a magyar miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan közölte a Euronews megkeresésére. A sajtófőnök szerint az EU költségvetésével foglalkozó csütörtöki rendkívüli uniós csúcstalálkozó, valamint az azt megelőző V4 kormányfői egyeztetés miatt nem tudták beilleszteni a találkozót a miniszterelnök brüsszeli programjába. Donald Tusk egyébként nem akarta kommentálni azt a memorandumot , amelyet Orbán Viktor intézett két napja a Néppárt vezetéséhez. A „magyar bölcsek” (Novák Katalin családügyi államtitkár, a Fidesz külügyekért is felelős vezetője, Szájer József európai parlamenti képviselő és Varga Judit igazságügyi miniszter) által írt dokumentum szerint az EPP folyamatosan veszít az erejéből, egy jobboldali-konzervatív politikai erő helyett mára egy olyan centrista alakulattá vált, amely feladta korábbi alapértékeit. A memorandum vitát sürget az EPP jövőjéről és azt, hogy a párt elnökségébe legalább jobboldali-konzervatív tagnak is be kellene kerülnie. Mint ismert, a Fidesz EPP-tagságát tavaly tavasszal felfüggesztették, a helyzet végleges rendezésének azonban egyelőre nincs konkrét határideje.