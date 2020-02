Csőzik László arra kéri Mészáros Lőrincet, hogy ha már húzott 35 milliárdot Érdről, támogassa is valamivel a várost

K. István szerint szó sincs arról, hogy Bernadett életére tört volna.

Most először nyilatkozott a férfi, aki Bujákon Orosz Bernadettet a felismerhetetlenségig összeverte. K. István az ügyvédje társaságában beszélt a Borsnak a támadásról. Az interjút azzal indokolta, hogy szerinte túl sok valótlanság hangzott már el az esettel kapcsolatban. Elmondása szerint megismerkedésüket követően nagyon beleszeretett Bernadettbe, két hónap ismeretség után megkérte a kezét. Szavai szerint már-már eszelősen szerette az asszonyt. A bujáki osztálytalálkozón jelentették be, hogy összeházasodnak. K. István elmondása szerint számára nem tisztázott, hogy mi is történt valójában. Közölte, hogy a véralkohol-vizsgálat is alátámasztja, hogy nem ivott sokat, ezért sem érti, miért nem emlékszik semmire.