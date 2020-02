Autósok, vigyázat, fontos határidő közeledik!

A fővárosban és a megyeszékhelyeken már sokkal többet le lehet faragni az előzetes ingatlanárakból, mint korábban.

Az OTP Ingatlanpont legfrissebb értékesítési adatai szerint a 2019 novemberétől 2020 január végéig tartó időszakban a vevők átlagosan több mint harmadával nagyobb árengedményt értek el az alku eredményeként, mint egy évvel korábban. Míg 2018 év végén és a tavalyi év elején az utolsó irányárhoz képest szerződéskötéskor 3,1, addig egy évvel később már 4,4 százalékkal tudták csökkenteni a vásárlók az ingatlanok árát. Kiugró mértékben, csaknem háromszorosára erősödött a vásárlók alkupozíciója az igen heterogén kínálattal rendelkező családi-, iker-, vagy sorházak piacán: egy év alatt 2,6-ról 7,7 százalékra bővült a mozgásterük. Az adatokból az is látható, hogy a fővárosban a családi házakat továbbra is nehezebb az eredetileg hirdetett áron eladni. A nem panel lakásoknál 0,5, a paneleknél pedig 0,6 százalékponttal többet tudtak lefaragni az árból a vevők. A megyeszékhelyeken jellemzően a budapesti tendenciák érvényesültek, azaz minden kategóriában erősödött a vásárlók alkupozíciója a vizsgált időszakban. A vevők összességében 6,9 százalékos engedményt értek el, ami egyharmadával haladja meg az egy évvel korábbi adatot. A kisebb településeken és a falvakban viszont már más a helyzet. Egy év alatt összességében csak 0,1 százalékponttal javultak a vásárlók pozíciói. Bár a társasházi lakások vásárlásakor az egy évvel korábbihoz képest itt is nagyobb tér nyílt az alkura, a családi házaknál megfordult a trend. Míg 2018-2019 fordulóján a vásárlók még átlagosan 6,7 százalékos engedményt tudtak elérni, ez mostanra 6,2 százalékra szűkült. Ráadásul ezeken a kistelepüléseken regisztrálták a legtöbb olyan értékesítést, amikor a családi házak végül a meghirdetettnél magasabb áron keltek el. Az ok a családi otthonteremtési kedvezmény (csok). A falusi csok töretlen népszerűsége élénkítette a keresletet, feljebb hajtotta az árakat, így az országos trendekkel ellentétben az eladók alkupozícióját is erősítette. Vannak még más olyan területek is az ingatlanpiacon, ahol csak szűk mozgástér van az árengedmény elérésére, vagy egyáltalán nincs is. Az alku hiánya általában az újszerű lakásoknál, azokon a környékeken jellemző, ahol kevés új lakás épül, vagy ahol ritkaságszámba megy egy új projekt elindítása – magyarázza Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Bel-Budán vagy a szűken vett pesti belvárosban a területi adottságok miatt erre eleve korlátozottak a lehetőségek. Hasonló a helyzet a különleges adottságú ingatlanoknál, amelyeket az elhelyezkedésük, elrendezésük, kialakításuk, vagy akár a teraszukról élvezhető páratlan panoráma tesz egyedivé. A jövőben ugyanakkor ezeken a területeken is egyre jobban megnyílhat a lehetőség az alkura.