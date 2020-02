Szárnyalni a Három Hollóval

A fővárosi háztartások 7-10 nappal az adott körzetben kezdődő lomtalanítás előtt kapnak tájékoztatást arról, hogy mikor tehetik ki az utcára a nem használt dolgaikat.

Pénteken az V. kerületben kezdődött el az évente ismétlődő lomtalanítási szezon. Az FKF Nonprofit Zrt. díjazás nélkül szállítja el a kihelyezett tárgyakat. A pesti belváros után az I. kerület (február 22-től) következett, majd a XIX. kerületben (február 23-tól) kezdődik a lomtalanítás, utána, március 4-én a XIII. kerület következik. Ilyenkor van lehetőség a szakzsargonban nagydarabosnak nevezett hulladékoktól megszabadulni. Ez köznyelvre lefordítva azt jelenti, hogy végre ki lehet dobni a megunt szekrényt, heverőt, könyvespolcot. Szomorú látvány, amikor valóságos könyvhalmok jelzik egyik-másik kapu előtt, hogy nincs szükség Guttenberg világára. Sok helyen nagy gondot jelentenek a „lomisok”, akik a kitett tárgyakat „őrzik” és elszállítják. Időközben ugyan alaposan megszigorították a jogszabályokat és a lomtalanítás során kitett tárgyak önkényes elvétele szankciókkal jár, ám ez a hosszú évek gyakorlatán nem sokat változtatott. A lomtalanítás sorrendjét a jelek szerint a lomisok is figyelemmel kísérik – Újlipótvárosban például már a határidő előtti este, éjszaka is különböző brigádok szokták ellepni a környéket. Gyakori látvány, ahogy a család vagy brigád egy tagja a kirakott székben, fotelben elterpeszkedve árgus szemekkel figyeli a „zsákmányt”. Néha hangos veszekedéssel igyekeznek rendezni a területi vitákat. Előfordult az is, hogy amikor egy könyvhalomból egy-két érdekesebb kötetet akartam felvenni, hogy megnézzem azt, a széken ülő „biztonsági őr” agresszíven rám kiáltott, hogy fizessek a könyvekért. Bútorokra, használati tárgyakra szinte mindenhol lehet békésen is alkudni a lomisokkal, bár furcsa jogi helyzet, hogy milyen alapon kér pénzt más tulajdonáért. (A kitett lom az FKF tulajdona.) A tiltás, a büntetéssel fenyegetés nem tűnik hatásosnak. Az FKF mindenesetre arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a lomtalanítási szabályokat és csak úgynevezett nagydarabos, nem veszélyes hulladékot helyezzenek ki. A lomtalanítás 950 ezer fővárosi háztartást érint, ezekben 7-10 nappal az adott körzetben kezdődő lomtalanítás előtt kapnak tájékoztatást arról, hogy mikor tehetik ki az utcára a nem használt dolgaikat. Év közben is van lehetőség megszabadulni a feleslegessé vált tárgyainktól, háztartási anyagoktól: a fővárosban 17 hulladékgyűjtő udvar működik.