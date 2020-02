Megint szinte mindent az időjárásra lehet fogni

Nehéz megúszni, hogy a sokaknál egész napos képernyőnézés előbb-utóbb ne rontsa a szem egészségét. A szakorvos elmondta, mit érdemes tenni a megelőzés érdekében.

Jakab Ágnes, a A monitor, illetve a kütyük előtt töltött hosszabb idő különböző módon, de igénybe veheti a szemet. Előfordul, hogy fáradásos tüneteket, fejfájást, átmeneti homályos látást eredményez, vagy felerősíti a két szem együttműködésének, izom-egyensúlyának rejtett hibáit – mondta, a Budai Egészségközpon t szemész szakorvosa a Népszavának.

A megelőzéshez fontos, hogy megfelelő legyen a világítás, tükröződésmentes a monitor felülete, de számít a szék és az asztal megfelelő beállítása is. Fontos, hogy ne felfelé kelljen nézni a monitorra, vízszintes alatt 20 fokkal ideális. Egyenesen kellene ülni , de sokszor jobbra, balra dől a fej, nyak, ezt, ha észrevesszük, célszerű korrigálni. Ajánlott óránként 5 -10 percig a képernyő helyett messzire, esetleg az ablakon kifelé tekinteni, a szemekkel fel-le-oldalra nézve és kicsit le is csukva felfüggeszteni a közeli merev fixálást.

Kiszáradhat

Az ötödik, hatodik órában a pislogás már lelassul, felszakad a szem felszínén lévő könnyfilm és száradásos foltok keletkeznek a szaruhártyán, ami homályossá teszi a látást, de égő érzést is okozhat. „Kényszeríteni” kell magunkat, hogy gyakran pislogjunk, több folyadékot igyunk, fontos lenne, hogy ne legyen száraz a levegő és műkönnycseppet is lehet használni.

A fiataloknál egyre gyakoribb a rövidlátás, amelynek kialakulásához genetikai okok mellett a túlzott közelre nézéskor kialakuló alkalmazkodási görcs is hozzájárul – mondta Jakab Ágnes. A megfelelő dioptriájú szemüveg viselése és a különböző fénytörési hibák pontos optikai korrigálása is fontos. Bizonyos dioptriáknál a kontaktlencse jobb minőségű látást biztosít a monitor előtt, de hamarabb kiszáradhat tőle a szem. Ennek megelőzésére is lehet műkönnyet használni és fontos a higiéniai szabályok betartása. "A túlhordása szaru- és kötőhártya-gyulladáshoz vezethet, időt kell tehát hagyni a szem regenerálódására is. Jó megoldás a szemüveggel felváltva használni" – mondta a szakorvos.

Legyen gyanús!

Szemészhez kell menni, ha fokozódik és rendszeressé válik a fejfájás; a hunyorgás; összemosódnak a betűk; gyakoriak a tévesztések; hiába nagyítjuk a betűket, nehéz elolvasni. A látáshoz egyre távolított vagy közelített készülék is jelzi, változott a dioptria. A szemvörösödés, égő érzés is kivizsgálást igényel. Szembetegség családi előfordulása, cukorbetegség, vérnyomás ingadozás esetén érdemes évente ellenőriztetni a szemet már akár negyvenéves kortól. Idősebb korban célszerű időnként hol az egyik, hol a másik szemet eltakarva ellenőrizni a látás változását.