Tóth Bertalan: Senki ne tekintse a Magyar Szocialista Pártot a lábtörlőjének

Kemény szavakkal bírálta a pártelnök a két kilépett polgármestert.

Csalódtam bennük és csalódott bennük a közösség is, amely keményen dolgozott a sikerük érdekében. A politikában ők senkik nem lennének a Magyar Szocialista Párt nélkül. És nem is nyertek volna október 13-án választást, ha ez a közösség nem dolgozik értük és nem áll mögöttük. A két polgármester hátba szúrta ezt a közösséget – így reagált Tóth Bertalan, az MSZP elnöke szegedi sajtótájékoztatóján arra, hogy két politikusuk a Demokratikus Koalícióhoz csatlakozott. Csütörtökön derült ki, hogy a DK-hoz csatlakozott két budapesti , szocialista színekben megválasztott polgármester, Kiss László Óbuda és Szaniszló Sándor Pestszentlőrinc vezetője. Lépésüket azzal indokolták, hogy polgármesteri feladatuk ellátásához a DK politikai közösségétől kaptak megfelelő támogatást. Hozzátették, hogy az európai minimálbér, a minimálnyugdíj és a családi pótlék ügyében is ugyanazt képviselik, mint amit Dobrev Kláráék az Európai Parlamentben. Tóth Bertalan pénteken közölte, hogy hamis a két politikus érvelése, miszerint a DK Európa-politikája után döntöttek így, hiszen az megválasztásuk előtt is világos volt. Etikátlannak tartja, hogy a döntést a megválasztásuk után hozták, ez a döntésük bizalomvesztéssel jár. Hangsúlyozta, hogy politikai hibát követ el, aki az MSZP kifosztására építi személyzeti politikáját, és konfliktust generál az ellenzék között. Kijelentette, hogy az októberi ellenzéki siker nem valósulhatott volna meg az MSZP nélkül. Úgy látja, az MSZP-Párbeszéd szövetség stabil, támogatottsága folyamatosan emelkedik, azonos a Momentum és a Jobbik erejével. Megfogalmazása szerint együttesen adják a demokratikus pártok erejét a többi ellenzéki párttal, és együtt tudnak a Fidesszel szemben küzdeni. Közölte, hogy október 13-án az MSZP megerősödött, majdnem 400 képviselője és 45 polgármestere van, ezzel pedig nagyvárosi, városi szinten a legerősebb ellenzéki párt. Hozzátette, hogy ebben a körben szinte sehol nem győzhet ellenzéki jelölt, aki nem bírja az MSZP támogatását.