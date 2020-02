A kormány a szemétszállítással is szorítani próbál a fővároson

Bár az állami NHKV kifizette a budapesti hulladékszállítás napi fenntartásához szükséges tartozása nagy részét, az idei elszámolásról még politikusok egyezkednek.

Követelte, hogy az FKF jusson hozzá a területén beszedett teljes díjhoz.

A kukaholding nemrég kifizette a tavaly általa Budapesten beszedett szemétdíjból fennmaradt tartozása nagy részét a Fővárosi Közterület-fenntartónak (FKF) – értesült a Népszava. Az ellenzékivé vált település napi hulladékgondjai így rövid távon megoldódni látszanak. Még néhány milliárd forint maradt, amit technikai kérdésként kezelnek. Arról ugyanakkor, hogy az FKF idén is hozzájusson a területén a kukaholding által beszedett díj egészéhez, még tárgyalnak – tudtuk meg. Január második felében jelezte lapunknak Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős, MSZP-s főpolgármester-helyettes, hogy a számlákat országosan kiküldő, állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – közkeletű nevén kukaholding – nem utalt át az FKF-nek a területén tavaly szemétdíj címén begyűjtött közel 30 milliárdból mintegy tízet.Mártha Imre, az FKF új felügyelőbizottsági elnöke úgy becsülte, tartalékaik február elejéig-közepéig tartanak ki. Miután Karácsony Gergely főpolgármester közbenjárására az illetékes miniszter módosította az elszámolási képletet, az FKF kiszámlázhatta követelését. A fizetési határidőként megjelölt február 21-i időpontban ugyanakkor nem történt semmi. A kukásautók azóta is járnak. Lapunk értesülései szerint, ha nem is a kiállított számlák alapján, de a kukaholding végül átutalta az FKF tízmilliárdos követelése nagy részét. Ezt erősíti az a lapunknak küldött pénteki FKF-tájékoztatás is, miszerint „időközönként történtek részteljesítések”. A tavalyi év második felének felülvizsgálata viszont csak márciusban zárul le. Rögzítik: a decemberben szigorított gazdálkodás eredményeként a társaság napi üzletmenete, a folyamatos hulladékszállítás, valamint a köztisztasági munkavégzés biztosított. A jelek szerint Karácsonyék még nem dőlhetnek hátra. Értesülésünk szerint ugyanis arról, hogy az FKF 2020-ban is hozzájusson a területén beszedett díjak egészéhez, még zajlanak a – legmagasabb szintű – tárgyalások. Ennek véleményezését az FKF illetékesség híján elhárította. De máig nem sikerült még a negyedévesről sem áttérni a havi elszámolásra. Pedig ezt még Orbán Viktor ígérte meg 2018-ban Karácsony Gergely elődjének, Tarlós Istvánnak úgy, hogy a megállapodást a kormány és az új Városháza is érvényesnek tekinti. Az FKF most erről úgy fogalmazott, elküldték javaslataikat az NHKV-nak. A fogadkozások ellenére tehát a két fél több mint egy éve még ebben sem képes megegyezni. Magyarán az Orbán-kormány a fővárosi szemétszállítás idei kivéreztetésének lehetőségét változatlanul Damoklész kardjaként tartja Karácsonyék feje felett. Az érzékelhető hírzárlatnak megfelelően lapunk kapcsolódó érdeklődését szerdai hulladéklerakós sajtótájékoztatójukon Tüttő Kata és Becker Pál, az FKF vezérigazgató-helyettese is elhárította. Megkeresésünkre az NHKV, illetve a felügyeletét ellátó Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter pedig szokás szerint nem válaszolt.