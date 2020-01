Súlyos veszélyben a hulladékszállítás Budapesten, mert továbbra sem fizetett a kukaholding a fővárosnak

Az utolsó tartalékok február elejéig-közepéig tartanak ki - erősítette meg lapunknak Mártha Imre, az FKF új felügyelőbizottsági elnöke.

Az állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. - közkeletű nevén kukaholding - továbbra sem utalt ki a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.-nek a budapestiektől tavaly szemétdíj címén beszedett mintegy 27 milliárd forintból legalább tízmilliárd forintot - rögzítette lapunk tegnapi megkeresésére Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó kasszája üres, ez súlyosan veszélyezteti a fővárosi hulladékszállítást - szögezte le.Budapest ragaszkodik az Orbán Viktor kormányfő és Tarlós István akkori főpolgármester között létrejött 2018-as megállapodáshoz, amelyben a miniszterelnök (azóta többször is) vállalta, hogy a kukaholding az összes, FKF területén beszedett díjat kifizeti az FKF-nek. Bár a különböző képletek gyártását ehhez képest másodlagosnak tartja, Karácsony Gergely főpolgármester pénteki szavaihoz híven üdvözölte az illetékes innovációs és technológiai miniszter csütörtöki képletmódosítását. Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy a fővárosi hulladékszállító a jövőben is megkaphassa a kukaholdingtól a területén beszedett díjat. Egyszersmind cáfolta Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy is értelmezhető szombati szavait , hogy a kukaholding semmivel se tartozna a fővárosnak. Az FKF kasszája változatlanul üres, az utolsó tartalékok február elejéig-közepéig tartanak ki - erősítette meg lapunknak Mártha Imre, az FKF érdemi irányítását végző új felügyelőbizottsági elnöke is. Hozzáfűzte: jogilag tényleg a csütörtökön nyilvánosságra hozott képlet tette kiszámlázhatóvá a tavalyi év utolsó negyedét az NHKV-nak. (Azt, hogy tízmilliárd jóval több 27 milliárd negyedénél, az elszámolás sajátosságaival magyarázta.) Mivel az FKF a maga részéről az ehhez szükséges összes ügyféladatot elküldte a kukaholdingnak, a fizetésnek már semmi akadályát nem látja. Mindazonáltal az NHKV ehhez további adatok - például útelszámolások, mérési kimutatások - egyeztetését kéri. Bár ezek a - pontosan nem körülhatárolt és a korábbi években is ütemtelenül megküldött - nyilvántartások éjjel-nappal készülnek, a számla befogadása és így a fővárosi hulladékszállítás fenntartása az NHKV részéről is igényel némi rugalmasságot. Ennek érdekében a hét elején számos tárgyalás várható - ígérte lapunknak Mártha Imre.