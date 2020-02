Kiírták a pályázatot a budapesti „5-ös metróra”

Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan már évek óta nem használja a pandémia kifejezést, az új típusú koronavírus okozta járványt továbbra is nemzetközi vészhelyzetként kezelik - mondta el hétfőn a WHO egyik szóvivője.

Az utóbbi napokban felerősödött az aggodalom, hogy a koronavírus terjedése világjárvánnyá válhat, miután élesen megemelkedett az Iránban, Olaszországban és Dél-Koreában észlelt fertőzések száma. A genfi székhelyű WHO 2009-ben pandémiának minősítette a H1N1-es típusú influenzát, amely végül is enyhe lefolyásúnak bizonyult, viszont a gyógyszercégek gyorsan oltóanyagot és gyógyszereket fejlesztettek ki. Az új koronavírus esetében a WHO január 30-án nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a közép-kínai Vuhan városból kiindult járványt. Tarik Jasarevic WHO-szóvivő elmondta: nincs olyan hivatalos kategória, amellyel pandémiára figyelmeztetnének. A szervezet már nem használja az egykori, hat szintből álló riasztási rendszert, amelyben a 6-os szint volt valaha a pandémia.

Olasz rendőrök a szintén lezárt Codogno kisváros határán Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

A köznyelvben pandémiaként emlegetik egy olyan új kórokozó megjelenését, amely világszerte könnyen terjed az emberek között - mondta Jasarevic, hozzátéve: eddig azt tapasztalták, hogy a koronavírus több helyen felütötte a fejét, és több országban többeket megbetegített. Egyes országokból időközben azonban már nem terjed tovább a vírus, de továbbra is számolni kell annak lehetőségével, hogy a fertőzés újra megjelenik. A hivatalosan COVID-19 névvel jelölt vírusfertőzés már több mint hetvenezer embert fertőzött meg szerte a világban, több mint kétezren pedig meghaltak a kórban. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége a kínai Hupej tartományban történt.