A bizonytalanok is elégedetlenek

Aktívabbak lettek a választók, több pártnak is sikerült kissé növelnie a táborát – derült ki a Závecz Research Intézet február közepén, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásából.

A Fidesz visszaesése megállt, sőt 29-ről 31 százalékra bővült a támogatottsága. A második helyen a Demokratikus Koalíció (DK) áll, továbbra is 9 százalékkal. A Jobbik egy hajszállal javított, a választókorú népesség 7 százaléka sorakozik fel mögéjük. Az MSZP a negyedéve mért 5 százalék helyett most 6 százalékon áll. A Momentumnak 7 százalék helyett 6 százalékos tábora van, az LMP-nek, a Mi Hazánk Mozgalomnak és a Kétfarkú Kutyapártnak 2-2 százalékos. A Párbeszéd 1 százalékon áll. A pártnélküliek aránya 37-ről 33 százalékra csökkent. A biztos választók körében a Fidesznek tetemes előnye van: 51 százalékon áll. A DK 14 százalékot ér el ebben a politikailag aktív körben, a Jobbikot az elkötelezett szavazók 10, a Momentumot 9, az MSZP-t 7 százaléka támogatja. Az LMP, a Mi Hazánk, a Kétfarkú Kutyapárt és a Párbeszéd egyformán 2 százalékot érnek el a biztos pártválasztók körében. A kutatásból az is kiderült: a Fidesz híveinek jóval nagyobb az aktivitási szintje, mint az ellenzékieké, előbbieknek 75, utóbbiaknak 63 százaléka menne el egy mostani választásra. A pártnélküliek rendkívül passzívak, csupán 21 százalékukat érdekli annyira a politika, hogy elmenne voksolni. A Fidesz-szavazók többsége, 87 százaléka szerint hazánkban jó irányba mennek a dolgok. Kritikus véleményt 13 százalékuk fogalmazott meg. Az ellenzéki választók 92 százaléka szerint rossz irányt vettek hazánk történései, csak 6 százalékuk formált pozitív véleményt. A pártnélküliek körében is a kritikus vélemények vannak többségben, de korántsem akkora mértékben, mint az ellenzéki szavazóknál: 62 százalékuk szerint rossz irányban halad az ország, 22 százalékuk szerint pozitívan alakulnak a dolgaink.