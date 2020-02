Meghalt a Diamond Princess negyedik utasa

Az olasz kormányfő szerint rendkívül erős hatása lesz a koronavírus-járványnak a gazdaságra.

Vélhetően rendkívül erős hatása lesz a koronavírus-járványnak az olasz gazdaságra, de nem lehet előre látni, hogy mennyire lesznek súlyosak a következmények - mondta hétfő este újságíróknak Rómában Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Kifejtette, e pillanatban még nem lehet megjósolni, milyen negatív hatással lesz a gazdaságra a járvány, hiszen még nem ismerni a vírus terjedése elleni intézkedések hatékonyságát.

- fűzte hozzá. A hétfő esti jelentések szerint Olaszországban eddig hét halálos áldozata van a koronavírusnak. A legutóbbi négy elhunyt személy mind idős ember volt, aki előrehaladott betegségben szenvedett. Mind a négy haláleset az északi Lombardia tartományban történt. A fertőzöttek száma 222, ebből 173-at Lombardiában, 33-at Venetóban tartanak számon. Emilia Romagnában 18, Piemontban 3, a közép-olaszországi Lazióban ugyancsak 3 megbetegedésről tudnak. A betegek felét kórházban ápolják, mintegy harmincat intenzív osztályon. A halottak és fertőzöttek száma folyamatosan változik, a hivatalos adatokat az olasz katasztrófavédelem jelenti be minden délben és este, de a tartományok ezzel egy időben közlik saját adataikat is, amelyek nincsenek mindig összhangban egymással. Ezzel kapcsolatban Conte egy hétfői rádióinterjújában emlékeztett arra, hogy Olaszországban az egészségügyi rendszer a tartományok kompetenciájába tartozik, ezért rendkívül fontos az intézkedések szigorú, országos szintű koordinációja.

- tette hozzá. Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik, több, Olaszországba januárban és februárban visszatért kínait ellenőriztek már, de egyik sem bizonyult fertőzöttnek. Arra is választ keresnek, van-e kapcsolat a fertőzés két északolasz gócpontja, vagyis Veneto és Lombardia között. A kormányfő az említett interjújában az egyik észak-olasz kórházat hibáztatta amiatt, hogy nem tartotta be az adott esetekre vonatkozó orvosi protokollt, s emiatt két fertőzési góc kialakulását tette lehetővé az országban. Vasárnap óta az olasz fegyveres erők katonái ellenőrzik a kéthetes vesztegzár alá helyezett észak-olaszországi önkormányzatokból kivezető utakat. A térségben leállították a tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol további embereket tudnak karanténba helyezni. Giuseppe Conte miniszterelnök szombat éjszaka jelentette be a rendkívüli intézkedésekhez szükséges törvényerejű lépéseket.