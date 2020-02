Megvannak a hivatalos eredmények, Sanders nyerte Nevadát

A lap szerint a cég a Magyar Alapítványtól kapott megbízatásokat, amelyeket szinte teljes egészében Orbán Viktor kormánya finanszírozott.

szerint az amerikai titkosszolgálatok új, ideiglenes vezetőjének tanácsadó és PR-cége pár éve javarészt Magyarországnak dolgozott. Egészen pontosan a Magyar Alapítványtól kapott megbízatásokat, amelyeket szinte teljes egészében Orbán Viktor kormánya finanszírozott – írja a lap. A cikkben kiemelik: normális körülmények között ennek a munkának fel kellett volna keltenie az igazságügyi tárca figyelmét, mivel az felelős azért, hogy bejelentkezzenek a vonatozó törvény hatálya azok, akik idegen hatalmaknak dolgoznak ügynökként. Ám nincs jele annak, hogy indult volna ilyen vizsgálat. Ugyanakkor az biztos, hogy a politikus nem tett eleget az előírásnak. Ügyvédje szerint azért nem, mert a megbízó nonprofit alapon működött. Min írják, a Capital Media Partners már nem létezik, mert Richard Grenell felszámolta, amikor berlini nagykövet lett. Jogi képviselője azonban most azt állította, hogy főnöke a demokrácia megrögzött híveként sosem írt pénzért olyan véleményt, amely valamely más ország álláspontját tükrözte volna. De azért 4 éve többször is cikkben védte meg Moldovát a korrupciós vádakkal szemben, külön is kiemelve azt a politikust és üzletembert, aki azután tavaly nyáron elmenekült az országból, miután pártja elvesztette a hatalmat. Plahotniuc a Trump-kormányzat döntése értelmében családjával együtt nem léphet be az USA területére. Az indoklás szerint a személyéhez kötődő vesztegetési ügyek aláásták a jogállamot és lejárattak független intézményeket a volt szovjet tagköztársaságban. A Washington Post felidézi: a Magyar Alapítvánnyal a kapcsolat 2016-ban jött létre és az elején abból állt, hogy a cég segített sajtókapcsolatokat létrehozni a megbízónak. Ezért az első évben jó 100 ezer dollárt kasszírozott. Akkoriban mutatta be azt a tanulmányt, amelyet egy amerikai egyetemi tanár készített, és amely szerint Magyarország úttörő lesz a nyugati politikai korrektség alapjainak megkérdőjelezésében. Mégpedig annak az Orbán Viktornak az irányításával, aki gyakran átveszi a Kreml véleményét, és aki lecsap a szólásszabadságra, valamint a polgári szabadságjogokra – írja a lap. Jo Anne Barnhart, aki szintén a magyar érdekekért lobbizott, mielőtt a Magyar Alapítvány elnök-vezérigazgatója lett volna, azt jelölte meg az érdekképviselet feladataként, hogy még szorosabbak legyenek a kétoldalú kapcsolatok. Ehhez 4 éve gyakorlatilag a teljes összeget a magyar állam adta, ami 2,1 millió dollárt jelentett. Grenell ügyvédje azidőtájt szintén igazgatósági tag és tanácsadó volt az alapítványnál. Szerinte főnöke akkoriban abban segített, hogy a médián keresztül népszerűsítsen több magyar programot. A Fehér Ház egyik illetékes ugyanakkor azt mondta, hogy azért nem kellett bejelenteni a kapcsolatot, mert a szerződő fél nem egy másik ország volt. A kérdéskört jól ismerő ügyvédek viszont úgy nyilatkoztak, hogy a washingtoni Igazságügyi Minisztérium általában nagyon is oda szokott figyelni, amikor más kormányok kemény pénzeket nyomatnak az államokban működő szervezetekbe. Érdekes egybeesés ugyanakkor, hogy Grenell konzultánsként dolgozott Finkelsteinnek, ám ügyvédje most az állítja, hogy csupán általános külpolitikai tanácsokat adott a szakembernek, de nem állt kapcsolatban annak ügyfeleivel. Azt sem tudta, hogy kik azok. Sosem fogadott el semmiféle felkérést külföldi kormányoktól, illetve politikusoktól, sem pénzért, sem ingyen.