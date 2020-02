Pályamunkásból lett az NHL hőse

A nők a finálé során megmutathatják a világnak, hogy megérdemlik ezt az eseményt.

A tenisz azon kevés sportágak közé tartozik, ahol a férfi és a női sportolók ugyanannyi pénzdíjért versenyeznek, ám nem volt ez mindig így. Negyvennyolc évvel ezelőtt, 1972-ben Wimbledonban például a férfi győztesnek ötezer, míg a női bajnoknak háromezer angol font ütötte markát, tehát az akkori bajnok Stan Smith majdnem kétszer annyi pénzt tehetett zsebre, mint a másik nem versenyének nyertese, Billie Jean King. És, hogy épp ki tett azért oly sokat, hogy a 21. századra ez már teljesen megváltozzon? Maga az 1972-es wimbledoni női bajnok, aki a budapesti Fed-kupa döntő nemzetközi nagykövete is.



A történelem egyik legnagyobb női teniszezője pályafutása alatt egyéniben, párosban és vegyespárosban összesen 39-szeres Grand Slam-győztes. Játékosként, valamint edzőként is többszörös Fed-kupa győztes amerikai teniszlegenda 1963-ban az első Fed-kupa versenyen is részt vett, sőt akkor azt meg is nyerte hazájával. Karrierje alatt 52 mérkőzést nyert meg és csak négy alkalommal szenvedett vereséget a női teniszezők legrangosabb tenisz csapatversenyében. Pályafutása pedig úgy ért véget, hogy az utolsó 30 meccsét megnyerte, amelyet a sorozatban játszott.

A 76 éves legenda az idén bevezetett új formátumról – azaz, hogy a csapatok hatnapos tornán vesznek részt – úgy vélekedik, a nők a finálé során megmutathatják a világnak, hogy megérdemlik ezt az eseményt. Billie Jean King élete és munkássága a női tenisz egyre magasabb szintű megbecsüléséről és elfogadásáról szól, számára a női egyenjogúság kérdése az egyik legfontosabb, így az ITF is zászlójára tűzte ki ezen a tornán a női tenisz népszerűsítését és a nők megbecsülését.

Ennek is köszönhetően a sorozat történetében a díjazás először lesz ugyanakkora, mint a férfi Davis Kupáé, ami nagy lépés a nemek közti esélyegyenlőség erősítése érdekében a sportágban. Összesen 18 millió dollárnyi pénzdíjat osztanak majd ki, ebből 12 millió jut a játékosoknak, 6 millió pedig a nemzeti szövetségeknek. A győztes válogatott játékosai összesen 3,2 millió dollárt vihetnek haza.