Nem kap kedvezményeket a budapesti Roszatom-központ

Megállapították, hogy a KiwiSun „bioszolárium” franchise hálózatot működtető FOX CONSULTING Kft. reklámjaival megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy keddi döntésében megállapította, hogy a KiwiSun „bioszolárium” franchise hálózatot működtető Fox Consulting Kft. reklámjaival megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát, ezért 7 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a cégre, valamint eltiltotta a jogsértő gyakorlat folytatásától. A cég ilyen hangzatos figyelemfelkeltő szövegekkel csábította a vendégeit, minta „fokozza az endorfin termelődését”, „segíti a kalcium beépülését”, „jobban mozognak az ízületek”, „immunrendszer erősítő”. Ezekről kiderült, hogy nem igazolhatóak. Nem lehet tudni, hogy mit is értenek ebben az esetben az alatt, hogy, „zöld bio”, „bio” és a „természet erejével” hat. Hasonlóképpen nem volt igazolható az sem, hogy mi az a „speciális fény”, a „világon egyedülálló technológia”, emellett az sem nyert igazolást, hogy „egész Európában piacvezető újdonság.” A GVH úgy ítélte meg, hogy aggályos igazolatlanul egészségesnek feltüntetni olyan szolgáltatást, amely a tudomány jelenlegi állása szerint kifejezetten káros lehet az egészségre. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szolárium szolgáltatást 14 európai országban tiltották be a 18 év alattiak számára. Az Európai Bizottság Egészségi, Környezeti és Újonnan Felmerülő Kockázatok Tudományos Bizottsága (SCHEER) 2016-ban készült állásfoglalása alapján rákkeltőnek minősül az ultraibolya sugárzás – beleértve a napozóágyak által kibocsátottat is. A SCHEER arra a következtetésre jutott, hogy „erős bizonyíték van arra, hogy a napozóágyak UV sugárzása különféle bőrrákokat (melanoma, laphám és bazálsejtes karcinóma) okoz, és szem melanomát is okozhat; nincs biztonságos határérték a napágyakból származó UV sugárzás expozíciójára. A fogyasztóknak teljesen tisztában kell lenniük a kozmetikai célú napágyak használatának kockázataival, és abban az esetben, ha annak ellenére, hogy megértették a kockázatot, azt választják, hogy használják azokat, óvintézkedéseket kell tenniük. Azok, akik komolyan gondolják az egészségük védelmét, jobban járnak, ha teljesen elkerülik napozóágyakat – különösen, ha 30 év alattiak, a családjukban előfordult melanoma és/vagy szőkék vagy szeplősek.