Tüntettek a megbüntetett fóti rapper mellett

„Fontosabb minden a kölyköknél, te meg a pénzhegyeken szörföznél” – állt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Báthory utcai épületénél tartott, mintegy százfős demonstráció egyik transzparensén.

Az üzenet abból a rapszövegből származik, amelyet a bezárásra ítélt fóti Károlyi István Gyermekközpont egyik lakója, Kislőrincz Dávid tett közzé még a múlt héten, s ami miatt felsőbb utasításra belső vizsgálat indult az intézményben. A 17 éves fiú videójával a gyermekközpont, illetve az ott lakó gyerekek és nevelőik bizonytalan helyzetére akarta felhívni a figyelmet, ám a gyermekközpont végül megbüntette a rap miatt: eltiltották a diákmunkájától.Az aHang Platform által szervezett szolidaritási akción Molnár Áron noÁr, valamint Molnár Péter slammer is felszólalt a fiú mellett. NoÁr szerint ami történt, az a művészet és a szabadság korlátozása is. Szerinte - pártpolitikától függetlenül - egyetlen művész sem engedheti meg magának, hogy ezt szó nélkül hagyja. Bejelentette: tehetségkutató programot indít fiatalok számára. „Lehetsz intézetis, nem intézetis, cigány, nem cigány, jöhetsz bárhonnan, ahonnan szeretnél” – fogalmazott. Hajdú Gergő, az aHang munkatársa pedig emlékeztetett: a kormányzat rendszerint „ellenzéki politikai hangulatkeltésnek” minősíti a fóti gyermekközpont melletti akciókat, nyilatkozatokat, miközben Fülöp Attila szociális államtitkárnak korábban mintegy háromezer, a központ bezárása ellen tiltakozó civil levelet küldtek el, azpedig több mint tízezren írták alá. Egy közvélemény-kutatás szerint a fóti lakosok többsége is ellenzi a gyermekotthon tervezett bezárását. Az Emmi ezekre eddig nem reagált.Szél Bernadett független parlamenti képviselő az alapvető jogok biztosához fordult Kislőrincz Dávid ügyében. A fiú rendszerkritikus videóklipjét közben már több mint 145 ezren nézték meg az interneten.