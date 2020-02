Így készül a választásra Szlovákia: megszavazták az Isztambuli Egyezmény elutasítását és a 13. havi nyugdíjat

A legfrissebb adatok szerint 322-re emelkedett a fertőzöttek száma. A hétfő esti jelentések még hét halálos áldozatról és 222 megbetegedettről szóltak.

Újabb négy ember halt meg az új típusú koronavírus-fertőzés miatt Észak-Olaszországban kedden, így tizenegyre emelkedett a járványban elhunytak száma - közölte Angelo Borrelli, az olasz polgári védelmi hatóság vezetője. A négy újabb halottat a leginkább érintett olasz régiókból, Lombardiából és Venetóból jelentették. A tájékoztatás szerint idős emberekről van szó.



Lombardiában hárman haltak meg, Venetóban egy 76 éves nőről van szó, aki Trevisóban halt meg.

A legfrissebb adatok szerint 322-re emelkedett a fertőzöttek száma. A hétfő esti jelentések még hét halálos áldozatról és 222 megbetegedettről szóltak. Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter közölte: az Olaszországgal szomszédos államok nem zárják le határaikat. "Megállapodtunk, hogy nyitva tartjuk a határokat, mert azok lezárása aránytalan és nem hatékony intézkedés lenne jelen pillanatban" - mondta Speranza újságíróknak, miután uniós egészségügyi miniszterekkel találkozott Rómában.



A találkozón Ausztria, Franciaország, Svájc, Szlovénia, Horvátország, Németország egészségügyi tárcavezetője vett részt.

A miniszterek hozzátették, hogy a járvánnyal kapcsolatos minden információt folyamatosan megosztanak egymással.

A 322 olaszországi fertőzött többségét továbbra is az eddigi két gócponton, vagyis Lombardia és Veneto tartományban regisztrálták. A 11 halottból kilenc Lombardiában veszítette életét. A betegek közül 29-et intenzív osztályon kezelnek, 137-en otthoni karanténban tartózkodnak. További személyek bizonyultak potizívnak Emilia Romagna, Piemont, Liguria, tartományban és Lazióban, ahol az első két olaszországi betegként ismert kínai házaspárt is ápolják. Három beteget jelentettek a szicíliai Palermo városából kedden, ahol elsőként egy Lombardiából érkezett nőt vittek kórházba. Vesztegzár alá helyeztek mindenkit, akivel érintkezett és a szállodát is, ahol lakott. Toszkána tartományban egy Távol-Keletről érkezett olasz férfi jelentkezett az egyik firenzei kórházban a koronavírus tüneteivel, és egy munkatársa is pozitívnak bizonyult. Az északnyugati Liguria egyik szállodájában egy turista betegedett le, aki a lombardiai vesztegzár területéről érkezett még a térség lezárása előtt.

Továbbra sem azonosították az úgynevezett nulladik pácienst, akitől a fertőzés elterjedhetett.

A legtöbb embert eddig egy 38 éves lombardiai férfi fertőzte meg, aki szintén a vesztegzár területén került kórházba. A súlyos állapotban levő férfi megfertőzte feleségét, barátait, akikkel reggelente együtt kocogott, valamint ezek rokonait is, többek közt egy presszótulajdonost, akinek vendégei is megbetegedtek.

Az egészségügyi hatóságok felszólítottak mindenkit, aki az utóbbi 14 napban a vesztegzártól érintett önkormányzatokban járt, jelentkezzen koronavírus-vizsgálatra.

Marche tartományban nincs beteg, mégis március 4-ig lezárták az oktatási intézményeket. Ezzel kapcsolatban a katasztrófavédelem vezetője Angelo Borrelli bejelentette, hogy a következő órákban "irányelvet" adnak ki, hogy a fertőzéstől mentes tartományok közös intézkedéseket kövessenek, és ne önállóan lépjenek. A katasztrófavédelem munkáját keddtől Walter Ricciardi az Egészségügyi Világszervezet (WHO) olasz szakértője segíti.



A WHO-szakértő kijelentette, hogy nincsen vészhelyzet Olaszországban. Hozzátette, hogy a betegek 80 százaléka meggyógyul.

A Vatikán bejelentette, hogy Ferenc pápa nem halasztja el a hagyományos hamvazószerdai szertartásokat, és semmilyen óvintézkedést nem használ a hívőkkel szemben. Az olasz parlamentben viszont bevezették a képviselők és szenátorok testhőmérséklet-mérését, amit az egészségügyi miniszter túlzásnak nevezett.