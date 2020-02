Pánikba esés helyett még mindig a kézmosás a „tuti” vírusmegelőző tipp

A koronavíruson kívül a különböző ijesztgetések, „tuti” tippek is gyorsan terjednek a közösségi oldalakon, a legtöbbnek nincs vagy legalábbis ellenőrizhetetlen az igazságtartalma, a megelőzés legjobb módja még mindig a józan ész megőrzése és az alapvető higiéniai szabályok betartása.

Már Európában is terjed a koronavírus , a szomszédos országokban is betegedtek meg emberek, ez alkalmat ad az ijesztgetésre, pánikkeltésre, amire a közösségi oldalak ideális terepet biztosítanak. Pillanatok alatt mindenkihez eljutnak a különböző nagy „megmondások”, figyelmeztetések, tanácsok, „tuti” tippek, amelyeknek legtöbbször nincs vagy legalábbis ellenőrizhetetlen az igazságtartalma. A legújabb, villámgyorsan keringő körlevél egy olasz orvosnak tulajdonít megbízható (gyanús, ha ez le is van írva) forrásból származó tanácsokat.

Bár kétségtelenül – egyelőre – nincs pontos információ az új vírus megjelenési formáiról, viselkedéséről, tüneteiről, és mivel a „rendes” influenzajárvány kellős közepén is vagyunk, nem kell pánikba esni akkor sem, ha hirtelen nem érezzük jól magunkat. Nem tudni, van-e igazság abban, hogy ha náthásak vagyunk, nincs ok az aggodalomra, mert a koronavírus száraz köhögéssel jár, tüdőgyulladást okoz, orrfolyást nem. Arról is megoszlanak még a szakértői vélemények, hogy az új vírus elpusztul-e magas hőmérsékleten vagy direkt örül neki, de a keringő okosságban megelőzésként ajánlott napozás, meleg víz vagy tea fogyasztása legalább biztosan nem árt, főleg ha utóbbit nem cukrozzuk agyon, és a borongós időben jól is esik.

Ne vegyük készpénznek a vírus ilyenformán terjedő jellemzését sem, a körlevél szerint olyan nagy méretű, hogy az arcmaszk „megfogja”, és elég, ha csak tízlépésnyi távolságot tartunk egy éppen tüsszentő embertől. Vagy nem, de a kibicnek semmi sem drága alapon valószínűleg soha nem derül ki, kitől, hogyan és mikor kapunk el bármilyen fertőzést. Az „észosztó” bejegyzés szerint a koronavírus először a torkot támadja, 5-6 napra van szüksége, amíg tüdőgyulladást okoz. Ez akár lehet igaz is, de valószínűbb, hogy szervezetfüggően alakul ki a betegség, és a lefolyása akár egyénenként eltérő is lehet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) január végi hivatalos tájékoztatása szerint a betegség tünetei – láz, köhögés, nehéz légzés, levertség – hasonlóak a megfázás vagy az influenza jeleihez. Megelőzéséhez a többi cseppfertőzéssel terjedő megbetegedés kivédését is szolgáló higiéniai szabályok betartását ajánlják, így az alapos, lehetőleg alkoholos, fertőtlenítő hatású szappannal történő gyakori kézmosás, a zsebkendő használata, a nagy tömeg és lehetőleg a beteg emberek és az érintett területek kerülése segíthet elkerülni a fertőzéseket. Segíti az ellenállást az egészséges élelmiszerek: zöldségek, gyümölcsök és sok C-vitamin fogyasztásával megerősített immunrendszer, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás. Célszerű minél többet friss levegőn tölteni, de fontos, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzünk, lehetőleg ne fázzunk meg. Fontos a rendszeres testmozgás, de a sok pihenés és a stresszoldás is.

Az EgészségKalauz friss cikke szerint a betegség lappangási ideje 1-14 nap, a légutakat támadó koronavírus ekkor is képes továbbterjedni. A tünetek kezdetben hasonlítanak az influenza vagy egyéb légúti fertőzés tüneteihez, magas láz, fáradékonyság és gyengeség, légzési nehézségek, légszomj, száraz köhögés jelezheti. Az elsődleges tünetek után a betegség továbbterjedhet a tüdőre, súlyos légzési nehézségeket okozva, de szövődménye lehet veseelégtelenség és halál is. A fertőzés az esetek nagyjából 75-80 százalékában enyhe vagy közepesen súlyos tüneteket okoz, eddig az érintettek negyedénél volt súlyos a betegség. A halálos áldozatok a fokozott rizikójú csoportokba tartoztak, például krónikus betegségben, szívproblémákban, cukorbetegségben szenvedtek vagy idősebbek voltak.

Még nincs speciálisan a koronavírus okozta fertőzésre ható gyógyszer. Mivel a megbetegedést vírus okozza, az antibiotikumok hatástalanok, sőt szedésük veszélyes is lehet, növelheti rezisztens, úgynevezett szuperkórokozók kifejlődésének esélyét is. Az orvosi kezelés a tünetek enyhítését, az életfunkciók stabilitásának megőrzését célozza.