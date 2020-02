Barbatrükk a szociálpolitikában: pénz nélkül lépnek az önkormányzatok

Szociális támogatások, idősgondozás, bérkiegészítés az oktatásban és az egészségügyben – a választási krumpliosztás logikáján túl is van feladatuk a helyhatóságoknak. A fapados segítség is jól tud jönni ott, ahol alig van forrás.

Az elmúlt évtizedben a kormány szűkítette az önkormányzatok jogköreit szociális területen is, az állami szociálpolitikában pedig egy büntető-fegyelmező rezsimet juttatott érvényre – fejtette ki az Új Egyenlőség l egfrissebb podcastjában Kanász-Nagy Máté szociálpolitikus, Újpest alpolgármestere. Az önkormányzatok ennek ellenére például a pénzbeli ellátások rendszerében vagy a lakáspolitikában kialakíthatnak saját mechanizmusokat. Erre lenne jogkörük, azonban többnyire nincs rá forrásuk. Egyes esetekben be tudnak avatkozni az önkormányzatok, segítve a szociális problémákkal küzdő állampolgárok életét, de rendszerszintű változást akkor sincs módjuk keresztülvinni, ha lenne erre vonatkozó koncepciójuk.

Ám még ebben a helyzetben is mód van elrugaszkodni a megörökölt fapados ellátórendszertől, kitörni a krumpliosztásos szavazatvásárlások logikájából, vagy a lakhatás terén a közösségi lakásszektor logikája felé elmozdulni. Az így előidézhető változás jelentős lehet, még ha távolról sem a szükséges mértékű. Hiszen egy viszonylag jó adottságokkal rendelkező önkormányzat is csak évi harminc-negyven lakás felújítását és szociális célú felhasználást tűzheti ki célul, miközben háromezerre lenne szüksége. Mindeközben az önkormányzatoknak arra is pénzt kell fordítaniuk – ha tudnak –, hogy kiegészítsék a szociális szolgáltatások állami normatíváit az alapműködés biztosítása érdekében, beleértve a szociális, valamint egészségügyi és oktatási dolgozók bérkiegészítését. Történik mindez úgy, hogy a kormány központosította az intézményrendszert, az ezzel kapcsolatos alapvető döntések tehát nem helyben születnek. Az államosított és központosított intézmények működése viszont hatással van a helyiek életére, és a hétköznapokban az önkormányzattal szemben fogalmazódnak meg a lakossági elvárások.