Hat ország alig pár nap alatt – így száguldott széjjel a vírus az olasz gócpontból

A vírus nem tiszteli a határokat, így az olasz hatóságok hiába próbálkoznak, amíg a többi ország nem szánja el magát drasztikus lépésre.

Olaszország a koronavírus európai központjává vált az utóbbi hetekben. Az észak-olasz területeken egyre nagyobb a pánik, a fertőzöttek száma csak nő, 11 emberrel végzett a kór. Felállították Európa legnagyobb karanténját: egész városokat kerít el és felügyel a rendőrség és a katonaság Lombardia és Veneto tartományban, egyetemeket és iskolákat zárnak be, elmaradt a velencei karnevál és üresek az utcák Milánóban. Ám Azonban drasztikus belföldi intézkedések nem biztosítják a környező országok biztonságát – főként azért, mert az olasz hatóságok nem léptek időben. Egyre több országban bukkan fel olyan, a koronavírus tüneteivel kezelt beteg, aki vélhetően korábbi olasz útján fertőződött meg. Az egyik első nyugat-európai beteg egy, a svájci Ticinóban élő férfi, aki február 15.-én kaphatta el a fertőzést Milánóban. A Balkán első megerősített betege pedig egy horvát férfi, aki szintén megjárta Olaszországot. Spanyolország első koronavírus esetét (egy nőnél jelentkezett Barcelónában) szintén egy észak-olaszországi tartózkodásnak köszönheti. Sőt a spanyol üdülőparadicsom Tenerife szigeten sincsenek a nyaralók biztonságban – egy „vírus-pozitív” olasz házaspár miatt több mint 1000 vendég rekedt egy hotelben. Egy fiatal olasz pár is megerősítetten elkapta a vírust Tirolban, így Ausztria is a fertőzött országok közé tartozik. Házukat elzárták a külvilágtól – ráadásul egyikőjük egy hotelban dolgozott, a szállodát szintén kénytelenek voltak a hatóságok karantén alá vonni (itt 9 embert figyelnek meg). Franciaországban és Németországban szintén jelentettek be újabb beteget, nem nehéz kitalálni, hogy mindkét esetben olaszországi látogatás előzte meg a fertőzést. Azaz kiszámíthatatlan, miként terjed Európában a fertőzés az észak-olasz gócpontokból startolva. Olaszország a Kínán kívüli 3 globális terjedés központ egyike, közvetlenül fenyegeti Európát, a környező országok mégsem zárták le a határokat. Pedig maga az olasz egészségügyi miniszter, Roberto Speranza is szomorúan konstatálta, hogy a vírus nem tiszteli a határokat. Azért valamit próbálnak tenni az olasz hatóságok: a rendőrég nem engedi át sem az autósokat, sem a bicikliseket gyalogosokat a határokon. Olaszországból érkező vonatokat ellenőriznek, többek között egy Velencéből Németországba tartó szerelvény a Brenner-hágónál megállásra kényszerült, és csak negatív eredmények után mehetett tovább.