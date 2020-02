Teljes látogatási tilalom van érvényben csütörtöktől a nagykanizsai kórházban

A Fidesz fővárosi frakciója szerint állóháborúba kezd a városvezetés a városligeti változtatási tilalom elrendelésével. A Karácsony-kabinet szerint ez biztosíték.

Láng Zsolt, a Fidesz frakció vezetője már a napirendi vitában jelezte, azt kéri, hogy a Fővárosi Közgyűlés ne is tárgyalja a Városliget nagy részére kiterjedő változtatási tilalomról szóló előterjesztést. Ezt később a napirendi vita tárgyalásakor is megismételte, mondván a közgyűlés ezzel felrúgja a kormány-főváros közötti megállapodást. A volt II. kerületi polgármester szerint ez ellentétes a park érdekeivel és Budapest érdekeivel is, hiszen ezzel állóháborúba kezd a kormánnyal. Úgy vélte, előbb a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén kellene erről tárgyalni és kompromisszumos döntést hozni. Kovács Péter XVI. kerületi polgármester abban volt bizonytalan, hogy az előterjesztés mindenben megfelel a jogszabályi követelményeknek. A főjegyző megnyugtatta, hogy megfelel a törvényi előírásoknak. Horváth Csaba zuglói polgármester meglepőnek találta azt a kijelentést, miszerint a kormány nem tesz semmit, ami a főváros szuverenitását sérti. Majd hozzátette, hogy bizalmatlanságnak komoly alapja van, hiszen a Városliget beépítésével kapcsolatban számos kérdésre nem tudják a választ. A választások után úgy tűnt, hogy a kormány elfogadta a városvezetés álláspontját és ígéretet tettek, hogy nem emelnek új épületet a Városligetben. Ehhez képest Baán László a Liget-projekt miniszteri biztosa most kijelentette, hogy nincs B-terv a beépítésre.

Horváth Csaba Fotó: Ladjánszki Máté

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa jó intézmény, amelynek ülésein sok kompromisszum született, de a Városliget ügye nem tartozik ezek közé. A városvezetés és a kormány továbbra is merőben másként tekint erre a beruházásra. Karácsony nem tagadta, hogy szeretné betartani a választóknak tett ígéretet, ennek pedig fontos eleme a Városliget Építési Szabályzat módosítása, ennek elvégzéséig pedig a változtatási tilalom elrendelése. A múzeumi negyed beépítését hevesen ellenző civilek a VÉSZ hatályon kívül helyezését kérték. De a városvezetés azonban ezt túlságosan kockázatos lépésnek tartja. Ha a Városligeti Törvény alkotmánybírósági felülvizsgálata eredményeként az Alkotmánybíróság megsemmisítené a törvényt, akkor a főváros a félbehagyott épületek miatt nehéz helyzetbe kerülne, mivel azokat önerőből sem befejezni, sem visszabontani nem tudná – válaszolták a Népszava kérdésére. Ezért döntött a városvezetés a VÉSZ módosítása mellett, amelynek célja azoknak az építései helyeknek a kivétele a rendeletből, ahol a galéria, a színház és az Innováció Háza épülne. Ennek átfutási ideje azonban több hónap a szükséges civil és szakhatósági egyeztetésekkel együtt. Azt viszont a városvezetés sem tagadja, hogy ez önmagában még nem garancia arra, hogy a Városliget Zrt. nem kezdi meg az építkezéseket, hiszen az építési engedélyei érvényben vannak. Ahogy a Népszavának fogalmaztak: a Városliget Zrt. eddig nem kezdte meg a galéria kiviteli közbeszerzésének elindítását. A főváros javasolja, hogy ezt ne is tegyék meg. Budapest nem akarja a Galériát a Városligetben. A valódi megoldást az hozná el, ha a kormány módosítaná a Liget-projektről szóló kormányhatározatot és a még el nem kezdett épületeket kivenné a kiemelt beruházás elemei közül. Ám erre a kormány láthatóan nem hajlandó. Mindezen semmit sem változtat a Városliget kétharmad részére, a Liget-projekt által érintett területre vonatkozó változtatási tilalom.

A megjelölt területen a rendelet visszavonásáig új telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévőt átalakítani, elbontani, vagy bármilyen változtatás végrehajtani nem szabad. A legfeljebb három évre szóló tilalom olyan intézményeket is érint – például műjégpálya, Széchenyi Gyógyfürdő –, amelyek nem tartoznak a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. vagyonkezelésébe, lévén a 29732/11 helyrajzi számú ingatlan a park mellett hanem a Szépművészeti Múzeumot és a Hősök terét is magába foglalja. A közgyűlés rövid vita után elfogadta az előterjesztést.