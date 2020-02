Döntött a Fővárosi Közgyűlés: kettős vezetése lesz a Szabad Tér Színháznak

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadot a jövőben Bán Teodóra, a Városmajori Szabadtéri Színpadot Benkő Nóra irányítja.

Kettős vezetése lesz a Szabad Tér Színháznak: a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot Bán Teodóra, a Városmajori Szabadtéri Színpadot Benkő Nóra irányítja a jövőben a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntése szerint. A képviselők határoztak arról is, hogy hét színház állammal közös üzemeltetését kezdeményezik. A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen döntött a Szabad Tér Színház vezetői pályázatáról. Karácsony Gergely főpolgármester azt javasolta, hogy a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő, a Margitszigeti és a Városmajori Szabadtéri Színpadot működtető cégnek megosztott vezetése legyen. A képviselők elfogadták a javaslatot. Mint megírtuk , Láng Zsolt fideszes frakcióvezető szerint ez a Demokratikus Koalíció diktátuma, amely a főváros saját szakmai grémiumának döntésével is szembe megy, hiszen a grémium szerint Benkő Nóra adta be a leggyengébb pályázatot. Karácsony Gergely korábban közölte, ugyan volt olyan tárgyalási forduló, amikor úgy tűnt, hogy meg tudnak állapodni a kormánnyal, de egyelőre nem sikerült közös nevezőre jutni. A Szabad Tér Színház körüli vita sokat árt annak, hogy érdemi egyeztetést folytathassanak. A főpolgármester kiemelte: nem értenek egyet azzal a törvénymódosítással, amely ezt a helyzetet előidézte. Fontosnak tartják a kulturális sokszínűség megőrzését a fővárosban, ezért öt színház – Örkény, Radnóti, Katona, Szabad Tér színház és a Trafó finanszírozását magukra vállalják. Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes ezt azzal egészítette ki, hogy a Centrál Színházat is sorolják a saját finanszírozású játszóhelyek közé. A Budapesti Bábszínház, a József Attila Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Madách Színház, a Thália Színház, az Új Színház és a Vígszínház esetében közös működtetésre tesznek javaslatot. A főpolgármester-helyettes nettó zsarolásnak nevezte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Láng Zsolt fővárosi képviselő tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzottakat, miszerint, ha nem Bán Teodóra lesz a Szabad Tér Színház vezetője, akkor az összes fővárosi színház működését a fővárosnak kell finanszíroznia. Láng Zsolt egyébként a közgyűlési vitában feleslegnek tartotta az egész szavazást, hiszen a fővárosi költségvetésben 2,2 milliárdot jelöltek meg erre a feladatra, a kormánnyal pedig nincs megállapodás. Karácsony örömmel behozott volna egy kész megállapodás-tervezetet, de sajnos egyelőre nincs ilyen. Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester szerint az elmúlt 9 évben egy színes színházi élet jött létre.