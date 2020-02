Örülhet a magyar miniszterelnök, behúzhatja Szlovéniát

Janez Jansa alakíthat kormányt, a legjobboldalibb szlovén párt vezetője Orbán Viktor szövetségese.

Újabb nacionalista kormány van alakulóban, mivel Szlovéniában az eddigi ellenzéki vezér, Janez Jansa kapott megbízást az államfőtől az új kabinet létrehozására – egy olyan térségben, amely már most is küszködik az erősödő populizmussal, írja a Bloomberg . Az eddigi miniszterelnök, Marjan Sarec terve az volt, hogy előrehozott választásokat írnak ki, miután a koalíciós partnerekkel kirobbant vita után taktikai okokból lemondott. Jansa azonban, aki Orbán Viktor szövetségeseként szintén elutasítja a bevándorlást, meggyőzött három másik pártot, hogy inkább őt támogassák. A három közül kettő tagja volt az előző szövetségnek. vagyis feladták az ellenkezést a leendő kormányfő migráns- és nacionalista irányvonalával szemben. A fejlemény azt jelenti, hogy a szlovénoknál a legjobboldalibb erő veszi át az irányítást, aki várhatóan együttműködésre törekszik a hasonló pártokkal Magyarországon, Olaszországban és Ausztriában. Azt ígéri, hogy megszigorítja a határellenőrzést, de bírálók arra is kíváncsiak, mit tesz a bíróságokkal és a titkosszolgálatokkal. Ám az is bőven belefér, hogy támogatja Orbánt, aki a jogállam ügyében összecsap az EU-val. Jansa korábban jelentős segítséget kapott olyan hazai sajtóorgánumoktól, amelyeket a magyar politikus szövetségesei finanszíroznak.