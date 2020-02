Felvásárlási láz: a kereskedelmi szövetség szerint nincs és nem is lesz áruhiány

„A jelenlegi forgalomnövekedés alapján áruhiányra a tartós élelmiszerekből nem kell számítani” – jelentette ki az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amelynek tagjai közé tartozik egyebek mellett az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Metro, a Penny Market, a Spar és a Tesco is.

A szervezet azért tartotta szükségesnek ezt közölni, mert szerda estétől több hipermarketben is roham indult a tartós élelmiszerekért. Mint arról lapunk is beszámolt , a vásárlás lázat az váltotta ki, hogy sokan attól félnek, pánik tör ki, és akkor órák alatt kiürülnek az áruházak, mindent visznek majd az emberek, amit egy esetleges járványnál szükségesnek tartanak, tartós élelmiszert, tisztítószereket, vitaminokat. Az OKSZ közlése szerint is jelentős mértékben növekedett a kereslet egyes tartós élelmiszerek – például a tészta, a liszt és a rizs – iránt, de a szervezet állítja: a megfelelő árukészlet rendelkezésre áll, az áruházakban a polcok feltöltése folyamatos. Arra ugyanakkor felhívta a figyelmet az Országos Kereskedelmi Szövetség: előfordulhat, hogy a megnövekedett kereslet miatt bizonyos termékeket ideiglenesen a megszokottnál lassabban tudják után feltölteni.