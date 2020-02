Frontvonalban, fegyver nélkül küzdenek a vidéki háziorvosok

Külső forrásokat és támogatókat keres a városvezetés.

„Nekünk Budapesten létkérdés, hogy be tudjunk vonni a város finanszírozásába külső forrásokat. Budapest az ország GDP-jének közel 40 százalékát termeli meg. Ennyit tesznek a közösbe a budapestiek. De az itt megtermelt értékeknek mindössze 2,7 százalékáról dönthetünk mi budapestiek. Ez az arány Berlinben több mint 22 százalék, Bécsben több mint 15, Varsóban, Prágában is 7 százaléknál több. A régióban is Budapest a sereghajtó: vagyis itt von el a kormány a legtöbbet abból, amit a fővárosban élők megtermelnek. Ilyen tehát az örökség, ami jól leírható úgy is: a kormány évről-évre jobban szorítja a pisztolyt a városvezetés halántékához. Annyi változott csak az október választás eredményei után, hogy most már az ujjuk is a ravaszon van” – mutatta be Budapest és a kormány viszonyát a Magyarországra akkreditált nagyköveteknek, illetve a Budapesten is működő nemzetközi nagy vállalatok és szervezetek képviselőinek Karácsony Gergely főpolgármester az ellenzéki városvezetés első városdiplomáciai rendezvényén ma este. Az eseményt a Budapesti Történeti Múzeumban tartották a Budai Várban mintegy 200 vendég részvételével. A nagykövetek mellett sok más mellett ott volt Martin József a Transparency International vezetője, Kádár Tamás a Sziget Fesztivált rendező cég ügyvezetője, Mészáros Antónia az Unicef igazgatója vagy éppen Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ vezetője. A főpolgármester kollégáit, a főváros új vezetését, városdiplomáciával foglalkozó szakembereit is bemutatta a megjelenteknek. A városdiplomáciai rendezvény tulajdonképpen nem teljesen új találmány, hiszen Tarlós István is meghívta a nagyköveteket minden évben egy találkozóra, de az új városvezetés most jócskán kinyitotta a meghívotti kört. Karácsony Gergely nem is titkolta a meglehetősen célt: „Európában és a világban sok nagyváros találja magát hasonló helyzetben, mint mi. Ami egy progresszív városvezetés és egy nacionalista, illiberális kormány együttéléséből fakad. Én abban hiszek, hogy a nagyvárosok lehetnek azok a hídfőállások, ahonnan kiindulva a demokrácia jelenkori válságfolyamatait vissza lehet fordítani.Hiszem, hogy ez az ambíció nem túlzás ma. Mert nem vagyok egyedül ezzel a hitemmel. Közösen vallott értékeink alapján írhattam alá Pozsony, Prága és Varsó főpolgármesterével közösen a Pact of Free Cities-t. Ezt az együttműködést pártsemleges, értékalapú, populizmus-ellenes városi koalícióként szeretnénk működtetni. A Pact terveink szerint akár Isztambultól Londonon és Chicagon át Buenos Airesig foghatja össze a hasonlóan gondolkodó városvezetőket. Ezen cél érdekében, és azért, hogy Budapest - különösen a CEU elűzése után - továbbra is teret adhasson az ország és a világ nagy problémáiról való gondolkodásnak, 2021-től Budapest Forum munkanéven nagyszabású nemzetközi konferenciát is tervezünk. Hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködésben, vezető gondolkodók Budapestre hozatalával.”