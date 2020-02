Tóth Bertalan: Hibát követ el, aki lebecsüli az MSZP-t

Az országjárás megmutatta, hogy az MSZP az ellenzéki oldal legnagyobb, élő hálózattal rendelkező pártja – jelentette ki a pártelnök.



A kívülálló azt gondolná, hogy az MSZP nem a legszebb napjait éli. Az utóbbi időben egymást érték a kilépések, átlépések és kizárások. A Medián csütörtökön publikált felmérése szerint komoly válság mutatkozik a párt támogatottságában, amely tartósan romló tendenciát követve a teljes szavazókorú népességben 5 százalékra, a választani tudó „biztos szavazók” körében is alig 6 százalékra süllyedt. Pesszimizmusnak azonban nyomát sem érzékeltük csütörtökön kora este a Dürer Rendezvényházban, ahol a szocialisták országjárásuk záró eseményét tartották. Tóth Bertalan pártelnök más felmérésekre alapozva arról beszélt, hogy az MSZP és a Párbeszéd szövetsége tavaly ősz óta együttesen csaknem 100 ezer szavazóval tudta növelni a táborát.

Az országjárás során az MSZP-s politikusok közel száz településen jártak, több ezer párttaggal és aktivistákkal találkoztak. Hibát követ el – állapította meg Tóth Bertalan –, aki lebecsüli a szocialisták erejét: „nagyvárosi szinten az MSZP a legerősebb ellenzéki párt”.

A pártelnök részletesen ismertette azt a kongresszusra készülő stratégiát, amelynek alappillére a jogbiztonság és a demokrácia, az esélyegyenlőség megteremtése és a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a környezettudatosság és a környezetvédelem.

Az önkormányzati választások megmutatták, hogy a Fideszt le lehet győzni, de – tette hozzá – nem dőlhetünk hátra. Tóth Bertalan hangsúlyozta, hogy a 2022-es parlamenti választáson az egyéni körzetekben egy közös ellenzéki jelölt kell, valamint egy közös ellenzéki lista és egy közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Ha a pártelnök nem is, Kunhalmi Ágnes választmányi elnök szóba hozta, hogy a közelmúltban két kerületi szocialista polgármester átigazolt a Demokratikus Koalícióhoz. Elmondása szerint az önkormányzati választásokkor remény költözött a szavazók szívébe, az ellenzéki pártok között is bizalom alakult ki. Ez a bizalom azonban törékeny, amit a polgármesteri átlépések gyengítenek. A DK-ra utalva Kunhalmi közölte: az a párt, amely így akarja növelni saját támogatottságát, akadályozza a kormányváltást.