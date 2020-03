Mindent megígértek, de csak nem jön a bérlakásépítési hullám

Nem nyughatnak az Andrássy úti paloták. Perek, egymást váltó tulajdonosok, a rendszerváltozás után harminc évvel is omladozó épületek. Pedig az Andrássyn ma már minden, valamire való NER-lovagnak van egy vagy több ingatlana.

Az év tervezett lakóprojektje címre pályázott idén a hányatott sorsú Andrássy út 47. felújítója. A pálmát ugyan egy III. kerületi új lakópark elvitte előle, de a sugárúti paloták szerelmesei minden bizonnyal így is örülhetnek, mivel 16 év és sok per után végre megkezdődött az 1878-ban épült neoreneszánsz-eklektikus palota felújítása. Az aládúcolt épületet már 1993-ban azzal kapta meg a terézvárosi önkormányzat, hogy tíz éven belül fel kell újítani. De inkább eladták. 2004-ben a ház 30 százalékát bérlő Ennet Kft. vette meg nettó 150 millió forintért, vállalva a bérlők kiköltöztetését és a felújítást. Ám alig jegyezték be a tulajdonjogot, a házban szintén helyiséget bérlő Oktogon Kft. megtámadta a szerződést. Hosszú és bonyodalmas pereskedés kezdődött, amelynek a végén semmisnek ítélték a korábbi adásvételt. A ház lakói egyébként azt kérték a bíróságtól, hogy ne adja vissza az önkormányzatnak a házat, mert akkor még évekig egy romos épületben kénytelenek lakni. Igazuk lett. Az épület felújításához csak idén kezdtek hozzá. Az épületet a korábbi palotaeladásokat hevesen támadó Hassay Zsófia volt polgármester vezette fideszes többségű önkormányzat hirdette meg ismét. A BBID Ingatlanfejlesztő Kft. 2017-ben nettó 1,2 milliárd forintot fizetett érte és vállalta, hogy 5 éven belül felújítja. Idén láttak hozzá a munkához. (Rögvest meg is bírságolták a kivitelezőket, lévén engedély nélkül foglalták el a ház körüli közterületet.) A ház alapvetően lakóház marad, a tetőtérben tíz prémium lakást alakítanak ki, míg a földszinten az eredeti épület funkcióit követve éttermek, boltok nyílnak.

Hassayék az Andrássy 21. épületét is újra dobra verték. Ugyanaz a cég vette meg, mint 2004-ben. Akkor egy fürdőszobaszalont és nettó 295 milliót adott érte az Amelus Kft. ( a szerződés itt is semmis lett ), míg 2016-ban 1,37 milliárd forintot, de ebből 733 millió forint kártérítésként visszajárt a cégnek, amely közben tulajdonost váltott és Jellinek Dániel ingatlanmogulhoz került. Nem ő az egyetlen nagyvállalkozó, aki felismerte a sugárúti paloták értékét. Az Andrássyn ma már minden valamire való NER-lovagnak van egy, vagy több palotája. Bevásárolt itt Tiborcz István, Mészáros Lőrinc, a Paár Attila birtokolta WHB Kft. és a Terror Házát vezető Schmidt Mária érdekeltsége, a BIF Nyrt is. A Lukács cukrászda feletti épületre Csányi Sándor OTP-vezér vetett szemet, de a Miniszterelnökség elorozta előle. Akadt neki más. Az építőipari nagyvállalkozó Garancsi Istvánnal és a MOL-t irányító Hernádi Zsolttal alkotott triójuk immáron három palotát is magáénak tudhat. Az Andrássy út 8. és 52. alatti épületeket eredetileg három terézvárosi lakásra, valamint egy II. kerületi lakóházra cserélte el az önkormányzat, ám az ügyészség ezt a szerződést végül nem bolygatta. Hassayék itt is panasszal éltek, de nem találtak meghallgatásra. Az épületek akkor már a három NER-közeli üzletember érdekeltségében voltak. A palotákban elegáns szállodákat alakítanak ki, akárcsak az Andrássy út 3. szám alatti épületben. Utóbbi 2005-ös adásvételből ugyan bírósági ügy lett, még Garancsit is behívták tanúskodni, de az épület nem került vissza az önkormányzathoz. 2021 végére ebből is hotel lesz. Luxusszállóvá alakítanák át a Balettintézetnek egykor otthont adó Drechsler-palotát is. Az épület hatszor cserélt gazdát az elmúlt 23 évben, tervek is születtek az átépítésre, de a kivitelezés soha nem kezdődött el. Hiába akadt meg Orbán Viktor kormányfő szeme 2013-ban a pusztuló palotán az emlékezetes Andrássy úti buszozáson és biztatta Tarlós István főpolgármestert, hogy adjon be törvényjavaslatot az épület visszaszerzése érdekében. Az épület jelenlegi tulajdonosa a katari uralkodócsalád érdekeltségében lévő, luxembourgi bejegyzésű Balett Properties SA. A cég 2020-ra ígérte a hotel átadását, de legutóbb már 2022-re csúsztatták a dátumot. Az Andrássy út másik végén vett másik villából viszont már ki is alakították a katari követséget. Jobbra fordult viszont a MÚOSZ székház sorsa: a kormány 2 milliárdért megvette, majd 4 milliárdért felújíttatta a Magyar Művészeti Akadémiának. Nem volt ennyire szerencsés a Kodály Körönd délkeleti oldalán álló, Andrássy út 83-85. szám alatti épület, amelynek tetőzete 2014 nyarán égett le. A terézvárosi önkormányzat 2017 őszén adta el a tulajdonrészét a külföldi tulajdonú Körönd Koncepció Ingatlanfejlesztő Kft-nek, amely azután az Átlátszó információi szerint az összes harmadik emeleti, a tűzben elpusztult lakást felvásárolta és 2019-ben luxuslakások kialakításába kezdett. A munkát 2021-re fejeznék be. Nem ilyen szerencsés az Andrássy út 1. alatti társasház. A Stein-palota tetőterében is lakásokat alakított volna ki egy vállalkozó, 2001-ben bele is kezdett az építkezésbe, de egy elszámolási vita miatt a kivitelező 2003-ban levonult a munkaterületről. Az épület 2011-re életveszélyessé vált. Azóta kapott egy ideiglenes tetőt, de más nem történt. Évek óta hiába vár új tulajdonosra és felújításra a MÁV egykori Andrássy úti székháza is. Az MNV Zrt.-nek tavaly novemberben sem sikerült túladnia rajta. De ezenkívül is akad még mostoha sorsú épület a sugárúton. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015-ben 298 ingatlant vizsgált meg az Andrássy úti „magterületen”, amelyből 26-ot súlyosan, 67-et pedig mérsékelten veszélyeztetettnek talált. A központot azóta felszámolták, az Andrássy úti épületeket meg azóta is rendületlenül adják-veszik.