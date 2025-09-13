Az ellenzéki vezető szerint ha a Tisza Párt alakíthat kormányt, minden jelenlegi intézkedést megtartanak, amelyik jó a magyar embereknek. Figyelmeztetett, nem minden családnak jó, ha évtizedekre eladósodik.
Hosszú távon 30 ezer fiatal lakhatását oldanák meg a családtámogatási rendszer megtartása mellett.
Az első félévben még sok új lakás épült, de a folytatás korántsem egyértelmű. Az áfaemelésre a vírus is ráerősített.
A választási kampányban rengeteget ígértek, ám a XIII. kerületen kívül kevés a ténylegesen megvalósuló projekt.
Bérlakásokat építene a XIII. kerületi önkormányzat, ám az állam egyik intézménye ezt mostanáig megakadályozta. A szocialista többségű képviselő-testület korábban megszavazta, hogy egy építészeti ötletpályázat alapján tervezett, Média Építészeti Díjat elnyerő, környezettudatos új lakóház, egyben szolgáltatóház épüljön a Klapka utcában. A házban 33 önkormányzati lakás is helyet kapna, a beruházás azonban csaknem egy éve áll az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) packázása miatt.
A Párbeszéd Magyarországért (PM) szerint a közösségi bérlakásszektort is erősítenie kellene a kormánynak a bejelentett lakástámogatási intézkedések mellett, mivel sokan lesznek olyanok, akik ezeket nem tudják igénybe venni.
E hét végéig kell elkészülniük a megyéknek területfejlesztési programjuk társadalmasításra szánt változatával, illetve a megyei jogú városoknak hosszú távú településfejlesztési koncepciójuk megvalósítását szolgáló középtávú integrált településfejlesztési stratégiájukkal - hívta fel a figyelmet a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület.