Bérlakásépítést blokkol az állam Angyalföldön

Bérlakásokat építene a XIII. kerületi önkormányzat, ám az állam egyik intézménye ezt mostanáig megakadályozta. A szocialista többségű képviselő-testület korábban megszavazta, hogy egy építészeti ötletpályázat alapján tervezett, Média Építészeti Díjat elnyerő, környezettudatos új lakóház, egyben szolgáltatóház épüljön a Klapka utcában. A házban 33 önkormányzati lakás is helyet kapna, a beruházás azonban csaknem egy éve áll az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) packázása miatt.