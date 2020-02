Másfél év börtönbüntetést kért az ügyészség a volt fideszes polgármesterre

A mai napig nincs kimutatott vírus hazánkban – mondta az országos tisztifőorvos.

Önmagukban a betegség tünetei vagy a beteg utazási előzményei nem elegendők a koronavírus-fertőzöttség gyanújához, mindkettő szükséges ahhoz, hogy egy esetet gyanúsnak minősítsenek – mondta az országos tisztifőorvos az M1 péntek reggeli műsorában. Müller Cecília megjegyezte: Magyarországon influenzajárvány van, valószínűleg sok ember jelentkezik háziorvosánál lázzal és száraz köhögéssel, vagyis a koronavírushoz hasonló tünetekkel. Kiemelte: nem elégendők önmagukban a tünetek és nem elegendők önmagukban a beteg utazási előzményei sem a gyanúhoz, a kettő csak együtt vélelmezi a gyanút. Hozzátette: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) azokat az eseteket minősíti gyanúsnak, amelyekben a magas láz és az influenzaszerű tünetek elsősorban száraz köhögéssel járnak, a beteg rosszul érzi magát és olyan területen járt, ahol megvan az esély a betegség közösségi terjedésének, vagy pedig annyira beteg, hogy mindenképpen kórházi ápolásra szorul. Mint mondta, ha valakinél a tünetek fennállnak és a beteg korábban fertőzött területen járt, akkor fel kell hívnia a háziorvosát. A háziorvos az eljárási rendnek megfelelően – a prevenciós szempontot is figyelembe véve – nem hívja be a beteget a rendelőbe, hanem megfelelő védőeszközzel kimegy hozzá és ott megerősíti vagy elveti a gyanút. Ha megerősíti, akkor a beteg bekerül a legközelebbi fertőzőbeteg-osztályra, ahol biztosított az elkülönítése. Az ott levett minta alapján a laboratórium vagy megerősíti a fertőzöttséget, vagy elveti a gyanút. Ha a minta pozitív, a beteg bekerül a Dél-pesti Centrumkórházba, ahol adottak a gyógykezelés feltételei. Az országos tisztifőorvos elmondta azt is, az elmúlt időszakban több mint 70 laborvizsgálatot végeztek a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában, és a mai napig nincs kimutatott vírus Magyarországon. Müller Cecília szólt arról is, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a WHO-val és az ECDC-vel, a járvány miatt szükséges eljárási rendet pedig fokozatosan, a helyzetnek megfelelően, ugyanakkor megelőző jelleggel alkalmazzák. Megjegyezte: Magyarországon a járványügyi intézkedés területén hosszú évtizedekre visszanyúló, kiváló rendszer működik, a népegészségügyi szakemberek, járványügyi szakemberek, klinikusok, orvosok és az egészségügyi személyzet is tisztában van azzal, mi a teendő, ha egy gyanús eset felbukkan. Az országos tisztifőorvos a fertőzött területekről érkező csomagokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta: a vírus érzékeny, a tárgyakon rövid ideig marad meg.