Megszűnt a Jobbik debreceni alapszervezete

A budapesti Piarista Gimnáziumban tanító pedagógusok állásfoglalásához több tucat másik egyházi iskola mintegy ezer tanára is csatlakozott.

Mi, egyházi iskolákban dolgozó alulírott pedagógusok a társadalom egészével együtt fájdalmasan érzékeljük a magyar oktatás régóta elhúzódó, súlyos válságát – olvasható a budapesti Piarista Gimnáziumban tanító pedagógusok állásfoglalásában , amelyet az Index.hu szemlézett elsőként, s amelyhez több tucat másik egyházi iskola mintegy ezer tanára is csatlakozott, hogy nevüket is felvállalva tiltakozzanak az idén szeptemberben bevezetésre kerülő új Nemzeti alaptanterv (NAT) ellen. Az állásfoglalás aláírói szerint az új NAT körül kialakult vita nem csak ideológiai-világnézeti kérdésekről szól. „Határozottan kiállunk amellett, hogy az alaptantervvel és a kerettantervekkel szemben világnézeti meggyőződéstől függetlenül, szakmai alapon indokolt és kívánatos a sok szempontú, lényeget érintő kritika. Sürgősen meg kellene teremteni azt a fórumot, ahol a tanterv szakmai vita tárgyát képezheti, nem pedig politikai érdekek eszközeként szolgál” – írták. Az egyházi iskolák pedagógusai szerint az új NAT bevezetése és a kerettantervek megjelenése sokéves-évtizedes kérdéseket hozott újra felszínre, de a tanterv kérdésein túl az oktatás egészével kapcsolatban is kötelességüknek érzik a megszólalást a jövő nemzedékek iránti felelősségükből fakadóan. „A magyar oktatás megújulásának elmaradása hosszan tartó károkat okoz mindannyiunk számára, a magyarság kulturális, lelki és anyagi gyarapodását fenyegeti” – fogalmaztak. Nem sokkal az állásfoglalás megjelenése után a vasarnap.hu-n „neves piaristák” is megszólaltak, akik elhibázott lépésnek tartják a tanárok kiállását. Jelenits István, a Corvin-lánccal és Széchenyi-díjjal kitüntetett piarista szerzetes, teológus tanár például úgy vélekedett: a kormány olyan mértékben segítette anyagi támogatásával is az egyházi és azon belül a piarista iskolák újranyitását, egyházi kézbe kerülését, „hogy már csak emiatt is úgy gondolom: nem a mi tanáraink dolga, hogy egy gond, egy probléma felhánytorgatásával kezdeményező módon megtámadják a kormányzatot”. A héten Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter arról beszélt a Kossuth Rádióban : „csekély” tiltakozás volt az új NAT ellen, ezért azt szeptemberben mindenképp bevezetik. Az egyházi iskolákkal kiegészülve már több mint ötven intézmény pedagógusai tartják elfogadhatatlannak az új alaptantervet, köztük az ország legjobb középiskoláinak (mint a veszprémi Lovassy László Gimnázium vagy a budapesti Eötvös József Gimnázium) tanárai is. Szakmai szervezetek és egyetemi oktatók is tiltakoztak. Az új NAT bevezetése ellen indult petíciót eddig mintegy 25 ezren írták alá.