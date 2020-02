Koronavírus: a legmagasabbra emelte a kockázati szintet a WHO (videó)

Magyarországon jelenleg 18 fő van karanténban, de egyelőre itthon nem regisztráltak fertőzöttet.

Magyarországon továbbra sincsen koronavírusos megbetegedés – jelentette be Láng-Bognár Kinga, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője péntek délután a Schanda Tamással közös sajtótájékoztatón. A szóvivő hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség van viszont az együttműködésre és a közös felelősségvállalásra. Közölte, hogy a Hungaropharma pénteken 300 darab szájmaszkot kapott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egészséges embereknek nem szükséges maszkot viselnie.

Az államtitkár megismételte, hogy Magyarországon egyelőre egyetlen regisztrált megbetegedés sincsen.

Elmondása szerint az operatív törzs minden lehetőséget megkapott az intézkedésre, a kormány pedig rendszeresen tájékozódik a szakterületeken. A tárca is folyamatosan tájékozódik a kereskedelmi ellátás aktuális helyzetéről, vagyis hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő készletek a boltokban.

Schanda Tamás kijelentette, hogy egy-egy üzletláncnál ugyan eltérő a készlet, de általánosságban elmondható, hogy ha egy adott márkájú termék el is fogy, van elég helyettesítő termék. Arról is beszélt, hogy a kereskedelmi láncok többsége hazai beszállítókkal dolgozik.

– mondta, kiemelve, hogy az esetleges külföldi termelési leállás nincs hatással a hazai ellátásra.

Ezt azzal magyarázta, hogy a mostani vásárlási hullám nem nagyobb, mint karácsony előtt, és a boltok a húsvéti forgalom miatt is fel vannak készülve a megnövekedett igényre. Az államtitkár reagált azokra a hírekre, miszerint megjelentek a piacon egyes rossz szándékú szereplők, így például van olyan webshop, ahol 15-szörös áron árusítanak szájmaszkokat. Schanda Tamás leszögezte, hogy figyelik, hogy előfordul-e megtévesztő gyakorlat. A fogyasztóvédelem nem csak a termékek árát, de azok hatékonyságát is ellenőrzi. - Ha egy adott termék nem rendelkezik fertőtlenítő hatással, akkor a népegészségüggyel együttműködve intézkedik is – közölte az államtitkár. Elfogadhatatlannak nevezte azt, ha valaki a vírus miatt kiváltott aggodalmakon akar nyerészkedni, ezért mindent megtesznek ennek megakadályozásáért. Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádiós interjújában azt mondta, hogy miután kialakult egy európai gócpont Észak-Olaszországban, és a szomszédos országokban is megjelent a vírus, lehetetlen Magyarországot légmentesen lehatárolni. A kormány és a hatóságok ezért arra készülnek, hogy itthon is megjelenik a vírus.