Erdogan: Tizennyolcezer menekült kelt át a török határon

„Mi a továbbiakban sem fogjuk bezárni ezeket a kapukat” – mondta a török elnök.

Legkevesebb tizennyolcezer szíriai menekült kelt át a török határon az Európai Uniós országokba azóta, hogy a török hatóságok pénteken megnyitották előttük a határt – közölte szombaton Isztambulban Recep Tayyip Erdogan török államfő.



„Mi a továbbiakban sem fogjuk bezárni ezeket a kapukat, ez folytatódni fog. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy etessünk ilyen sok menekültet” – mondta Erdogan képviselők előtt tartott beszédében.

Leszögezte, hogy az Európai Uniónak tartania kell magát a menekültekkel kapcsolatos, Törökországnak tett ígéretéhez. Ankarában pénteken közölték , hogy az ország már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülteket. A döntést a CNN Türk hírtelevízió élő adásában Ömer Celik, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) szóvivője jelentette be.

„Görögország határai egyben Európa határai is”

33 török katona eleste miatt súlyosbodott idlíbi válsághoz. A kormány minden tőle telhetőt megtesz a határok védelmében – tette hozzá. A görög kormányszóvivő szombaton közölte: a hatóságok az elmúlt 24 órában több mint négyezer illegális bevándorlót akadályoztak meg a határon abban, hogy átkeljenek Törökország felől. Szteliosz Petszasz leszögezte, hogy a tömeges határsértési kísérletnek semmi köze az elmúlt napokban,miatt súlyosbodott idlíbi válsághoz. A kormány minden tőle telhetőt megtesz a határok védelmében – tette hozzá.

Nikosz Panajótopulosz védelmi miniszter arról számolt be, hogy a görög biztonsági erők az éjszaka több illegális határátlépőt fordítottak vissza a görög-török határon, néhány embert letartóztattak.



„Görögország határai egyben Európa határai is” – szögezte le a miniszter.

Válságértekezletet hívtak össze

Jannisz Plakiotakisz görög hajózási és szigetpolitikai miniszter ugyanekkor bejelentette, hogy az ország megerősítette az ellenőrzést az Égei-tengeren és a török partok közelében is. Péntek éjjel a görög határőrség és a rendőrség készenléti egységei könnygázt és villanógránátokat is bevetettek a Törökország és Görögország közötti pazarkulei és kasztanieszi határátkelőknél gyülekező csoportok feloszlatására. A görög közszolgálati televízió értesülései szerint néhány embernek gumicsónakon sikerült átkelnie a határfolyón. A görög kormány szombatra válságértekezletet hívott össze. Athén pénteken jelentette be, hogy megerősíti a Törökországgal közös szárazföldi és tengeri határai védelmét. A görög kormány egyúttal kapcsolatba lépett az Európai Unióval és a NATO-val is.