Aláírták az amerikai-tálib békemegállapodást

Meghatározatlan időre elhalasztották Sebastian Kurz osztrák kancellár washingtoni látogatását a koronavírus terjedése okozta helyzet miatt – erősítette meg szombaton a kancellári hivatal a sajtóban megjelent híreket. Kurz vasárnap kezdte volna meg négynaposra tervezett egyesült államokbeli látogatását, és kedden találkozott volna Donald Trump amerikai elnökkel. Ausztriában szombatra kilencre emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma:



két ember betegedett meg Alsó-Ausztriában, illetve Stájerországban is diagnosztizálták az első koronavírussal fertőzöttet.

Stájerország tartományban egy 50 év körüli nő kapta meg elsőként a koronavírus-fertőzést. Ő nemrég tért vissza Észak-Olaszországból. Azokat, akikkel kapcsolatban állt, felszólították, hogy ne hagyják el az otthonukat. Stájerország egészségügyi referense, Doris Kampus (SPÖ) hangsúlyozta, hogy

„minden szükséges intézkedést meghoztak, így a helyi lakosság biztonságban érezheti magát”.

Péntek délutánig az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 763 tesztet végeztek el; köztük Alexander Schallenberg (ÖVP) külügyminisztert és delegációját is megvizsgálták, ők ugyanis nemrég Iránban jártak. Az osztrák fővárosban bemutattak egy vészhelyzeti forgatókönyvet. Az első legfontosabb teendő eszerint az orvosi szakszolgálat kibővítése. A lakosságnak azt tanácsolják, a tünetek észlelése esetén hívják a 1450-es, erre a célra létesített telefonszámot. A szakemberek arról is döntöttek, hogy egyelőre nem vezetnek be korlátozást a tömegrendezvények, így kongresszusok, gyűlések, sportrendezvények látogatására.