Donald Trump amerikai elnök szerint az összes izraeli túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael a megállapodásban szereplő vonalig visszavonja egységeit a Gázai övezetből. Az izraeli kabinet csütörtökön ül össze, hogy szavazzon a megállapodásról.
Aláírták az örmény–azeri békemegállapodást, amelynek a washingtoni szignálásával az Egyesült Államok masszív befolyáshoz jut a térségben.
Külön kétoldalú megállapodást is kötöttek az Egyesült Államokkal.
Fontos lépés lehet a megállapodás, bár a tartós békéhez több kell.
Amik a Kreml szerint teljesen egyértelműek.
Az amerikai elnök hétfőn 50 napot adott Moszkvának a békemegállapodásra Kijevvel, de az orosz külügyminiszter ragaszkodik ahhoz, hogy csírájukban kell megszüntetni az észak-atlanti szövetség határaikat érő évtizedes fenyegetéseit.
Az európai országokat pedig még nem kell bevonni a békefolyamatokba.
Az Egyesült Államok elnöke a nagypénteki békemegállapodás 25. évfordulójára utazik Belfastba.
Az olasz miniszterelnök felajánlotta Róma közvetítését, és közölte, még a háború első évfordulója előtt Kijevbe akar menni.
„Nem lesz Minszk-3, amelyet Oroszország az aláírása után azonnal megsértene” – mondta.
Az amerikai katonák kivonulnak Afganisztánból, cserébe ígéretet kapott Washington a tálibok és a kormány közötti párbeszéd azonnali megkezdésére.
A kolumbiai kormány és a marxista gerillaszervezet újabb békemegállapodást kötött egymással. Megegyeztek az első, népszavazáson elutasított megegyezés módosításáról. Juan Manuel Santos elnök szombaton a televízióban jelentette be a megegyezés tényét. „Intenzív munkát folytattunk, s azt remélem, hogy az eredménnyel elégedett lesz a nemzet, s azok, akik elutasították a megállapodást” – jelentette ki.
Kolumbiában teljes a bizonytalanság, miután a vasárnapi referendumon leszavazták a bogotai kormány és a marxista FARC gerillaszervezet által múlt hétfőn aláírt békemegállapodást. Juan Manuel Santos kolumbiai elnök közölte, nem adja fel szándékát a béke megteremtésére.
A FARC kolumbiai lázadói szeptember közepére konferenciát hívtak össze, amelyen végegesen ratifikálják a bogotái kormánnyal megkötött békemegállapodást.
Diplomáciai körökben biztató eseménynek tekintik, hogy a dél-szudáni törvényhozás tegnap elfogadta a lázadó csoportokkal kötött békemegállapodást.