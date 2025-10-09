Új kísérlet a kolumbiai békére

A kolumbiai kormány és a marxista gerillaszervezet újabb békemegállapodást kötött egymással. Megegyeztek az első, népszavazáson elutasított megegyezés módosításáról. Juan Manuel Santos elnök szombaton a televízióban jelentette be a megegyezés tényét. „Intenzív munkát folytattunk, s azt remélem, hogy az eredménnyel elégedett lesz a nemzet, s azok, akik elutasították a megállapodást” – jelentette ki.