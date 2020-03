Itt a WHO legfrissebb koronavírus-listája

Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 1.

Cseh Katalin azt kéri, hogy az Európai Néppárt végre szabaduljon meg a Fidesztől. A cikkben a Momentum EP-képviselője, a strasbourgi liberális frakció elnökhelyettese azzal indokolja álláspontját, hogy Orbán Viktor a minap, az EPP-nek küldött memorandumban már az Európa-barát politikai közepet támadta. Vagyis hogy a kereszténydemokraták égessék fel a liberális és középbal szövetségesekhez vezető hidakat és a jobbközepet pedig hajtsák inkább a szélsőjobb karjaiba. A hidak azonban már így is inognak, mert a jobboldali pártcsalád továbbra is igyekszik megbékíteni a szélsőjobbos, tekintélyelvű politikusokat. Az orbáni levél időzítése cseppet sem véletlen: a CDU kemény stratégiai ütközetre készül, mert tisztázni kívánja viszonyát a jobbos szélsőségesekkel, amire mellesleg a Fidesz nem hajlandó. Ám az egész Néppártnak el kell döntenie, hogy hol a helye: az EU-barát középen, vagy netán a szélsőséges, autoriter nacionalisták soraiban, bennük Orbánnal. Cseh Katalin emlékeztet arra, hogy a konzervatívok is a demokráciát és a jogállamot szorgalmazzák, csakhogy ez az álláspont létveszélybe kerül, amikor a Néppárt egyfolytában tétlenkedik. Bár időnként megpendít némi bírálatot, de utána visszariad a tettektől. A mai Magyarországon gyakran zaklatás és vak gyűlölet a következmény, ha kiállsz valamiért, ami nem egyezik a hatalom véleményével. Az állami propaganda arra megy ki, hogy megfélemlítsenek nem csupán ellenzéki politikusokat, hanem újságírókat és tudósokat is. A miniszterelnök maga is terjeszti a megosztó gyűlöletnyelvet. Úgy hogy nem kell újabb listát összeállítani a Fidesz jogsértéseiről, el lehet azokat olvasni a bölcsek jelentésében. A támadások nyíltan zajlanak az igazságszolgáltatás függetlensége ellen, és hogy hová vezetnek, azt mutatja a CEU kipaterolása. Közben pedig a rabló állam a cimboráknak juttatja az uniós alapokat és lábbal tapod az európai értékeken. Az EPP részéről tapasztalható huzavona és a Fidesz tagságának állítólagos felfüggesztése enyhén szólva is kiábrándító. Ráadásul az idő Orbánnak dolgozik. Ezért Cseh felkéri a kereszténydemokratákat, hogy ne várjanak egészen addig, amikor egyszer csak azt veszik észre, hogy a szélsőjobbal vannak egy ágyban. A kormányfő nem nagy európai, hanem a lehető legkisebb, sőt, pitiáner. Nem jelentős államférfi, hanem az átverés mestere. Az ilyen emberekre az a jellemző, hogy ellopják a másik pénzét, és ha az áldozat nem figyel oda, akkor még a lelkét is.