Elstartolt az azonnali fizetés: az utalás gyors, a visszajelzés döcögős

Az eddigi visszajelzések alapján hétfő hajnalban sikeresen átálltak a bankok az azonnali fizetési rendszerre, az egyszerűbb utalások másodperceken belül teljesülnek. Erről azonban nem minden esetben érkezik gyors visszajelzés.

Hétfő hajnalban, nulla óra nulla perckor elindult az azonnali fizetési rendszer: a bankok azóta ezen keresztül vezetik át a 10 millió forintnál kisebb összegű belföldi forintátutalásokat. Az összegeknek a hét bármely napján, a nap 24 órájában 5 másodpercen belül meg kell érkezniük a célszámlára, és úgynevezett másodlagos azonosítók, azaz például e-mail cím vagy mobiltelefonszám alapján is lehet pénzt küldeni. Mindez gyorstesztjeink és a bankoktól kapott visszajelzések alapján eddig így is történik, az utalásokról szóló értesítések megérkezése azonban egyelőre helyenként kissé döcögős. Az utalások gyorsaságát több banknál – CIB, OTP, Gránit, UniCredit – is teszteltük, és az összegek a fogadó félhez valóban meg is érkeztek pár másodpercen belül. Kipróbáltuk az e-mail cím alapján történő utalást is, és az is sikeresnek bizonyult. A másodlagos azonosítóra történő utalás csak akkor lehetséges, ha az ügyfél az e-mailcímét vagy mobilszámát kifejezetten erre a célra regisztrálja a számlavezető bankjánál. Az OTP-nél próbáltuk ki a szolgáltatást, és zökkenőmentesen sikerült is a regisztráció. Az e-bank megfelelő felületén megadott e-mailcímre egy regisztrációs kód is érkezett, amelyet a felületre be kellett írni, vagyis nem lehet véletlenül vagy szándékosan más e-mailcímét megadni, és várni az arra érkező utalásokat. Ezt követően a rögzített másodlagos azonosító alapján a CIB Bankból utaltunk az OTP-be egy kisebb összeget. A tranzakciót a CIB mobilos applikációja azonnal sikeresként vissza is jelezte, ám az OTP nem küldött a megérkezéséről külön értesítést, és a számlatörténetben is csak percek múlva jelent meg a tranzakció. Később egy másik összeget is utaltunk a hagyományos számlaszám alapján, ennek azonban cikkünk írásakor két órája sincs nyoma az OTP-nél a számlatörténetben. Az OTP-től kapott tájékoztatás szerint ez nem azt jelenti, hogy az összeg ne állt volna 5 másodpercen belül a fogadó félnél rendelkezésre – ilyen hibát eddig nem észleltek –, a visszajelzés azonban késhet. Jelenleg a számlaegyenleg összegének változásából lehet látni, hogy az összeg a fogadó fél rendelkezésére áll – közölték. Tapasztalataink ezt megerősítik: a számlán az összeg valóban másodperceken belül rendelkezésre állt, vagyis az egyenleg nőtt az utalt összeggel. Ha viszont a tranzakciónak nincs nyoma a számlatörténetben, nem lehet látni, hogy az összeg kitől is érkezett. Úgy tűnik, ezzel a bankban is tisztában vannak, és azt ígérik: pár napon belül a számlatörténetben is másodpercen belül megjelenik majd az adott tranzakció. Külön sms-t viszont csak akkor kap az ügyfél, ha számlakontroll szolgáltatást igényelt. Az OTP honlapján egy felugró ablakban jelenleg a következő tájékoztatás jelenik meg „Később érkező utalási visszajelzés” címmel: „Jelenleg az azonnali utalások teljesüléséről ügyfeleink egy része csak késve kap értesítést, de az utalás sikeresen végbemegy, az összeg rendelkezésre áll (bejövő utalásnál), a számlaegyenleg megváltozik. A dupla utalás elkerülése érdekében azt kérjük, hogy amíg egyértelműen nem győződött meg a tranzakció kimeneteléről, az utalást ne ismételje meg. A tranzakció teljesüléséről a számlatörténet menüben, vagy a tranzakció ellenőrzése menüben tájékozódhat.” Hogy a visszajelzések várhatóan nem érkeznek majd meg az utalásokhoz hasonló gyorsasággal, azt Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója is említette korábban . Mint mondta: várakozásaik szerint az azonnali utalás rendszerében a tranzakciók jelentős része 5 másodpercen belül végbe megy majd, és ezt az MNB az első időszakban kiemelten monitorozni is fogja. Ha egy tranzakció 20 másodpercen belül nem teljesül, akkor azt vissza kell utasítani, így sikertelen lesz. Ennek oka lehet például a rendszer túlterheltsége is, ilyenkor érdemes újra próbálkozni. Ha viszont például csak a 17. másodpercben teljesül az utalás, akkor az sikeresnek számít majd, a jogszabálynak ugyanakkor nem fog megfelelni. Az ügyfelek a tranzakciók sikeres vagy sikertelen voltáról mindenképpen visszajelzést kapnak, az azonban nem biztos, hogy az szintén ilyen gyorsan érkezik majd meg – fogalmazott. Az MNB a fenti helyzetekről egyébként azt írja honlapján : „amennyiben a tranzakció sikeres volt, arról – a bankok saját rendszerében szokásos módon – kap értesítést, vagy a számlatörténetben tájékozódhat az ügyfél. Ha több mint fél perc eltelt és sem pozitív visszajelzés, sem hibaüzenet nincs, valamint a számlatörténetben sem látjuk egyértelműen a tranzakció teljesítését vagy visszautasítását, akkor javasolt felvenni a kapcsolatot az érintett bank ügyfélszolgálatával. Javasolt ellenőrizni azt is, hogy rendelkezésre állnak-e az értesítéshez szükséges telekommunikációs feltételek, azaz van-e térerő vagy wifi.”