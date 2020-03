Erdogan: Megmondtuk, hogy a téma le van zárva, a kapuk már nyitva állnak

Csehország leállítja a légijáratokat Dél-Koreából és Észak-Olaszországból.

Portugáliában, ők az első igazolt megbetegedések az országban – Két embernél is koronavírus-fertőzést mutattak ki, ők az első igazolt megbetegedések az országban – írja a Reuters. Egyikük, egy 60 éves férfi nemrég Olaszországban járt, a másik érintett, egy 33 éves férfi pedig a spanyolországi Valenciából tért haza. Mindkettőjüket a portói kórházba vitték.

Meghalt Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének tanácsadója

Hétfőn az iráni hatóságok közölték: az országban már 66-ra emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. A halottak között van az iráni legfőbb vallási és politikai vezető egy tanácsadója is. Kína után Iránban haltak meg eddig a legtöbben az új koronavírus miatt. Több magas rangú tisztségviselő is van a fertőzöttek között, például Maszúme Ebtekár alelnök, illetve a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak a vezetője, aki egyébként eleinte igyekezett kisebbíteni a járvány jelentőségét, majd maga is megbetegedett.



Izlandot és Amdorrát is elérte a fertőzés

Izlandon vasárnap este bejelentették, hogy észlelték az első koronavírus-fertőzéseket: három ember kapta el a kórt, akik korábban Észak-Olaszországban jártak. Andorrában egy 20 éves fiatalember az első koronavírus-fertőzött, ő szintén Olaszországból, Milánóból tért haza nemrég. Az izraeli egészségügyi minisztérium közölte, hogy a tizedik fertőzött az országban egy katonanő. Hivatalos adatok szerint több mint 5600 izraeli van jelenleg otthoni karanténban, sokan közülük olaszországi üdülésből tértek haza. Kínában halálra ítéltek egy férfit, aki február elején halálra késelt két biztonsági őrt egy vírusellenőrzési hatósági útakadálynál az ország délnyugati részén. A férfi járművében utazó utas megpróbálta elbontani az útakadályt, hogy tovább tudjanak haladni, ám ezt egy biztonsági őr videóra vette. Az elítélt férfi először a kamerázó őrre támadt, majd leszúrta az annak segítségére siető másik biztonsági őrt is.

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében Csehország leállítja a közvetlen légi kapcsolatokat Dél-Koreával és három nagy észak-olaszországi várossal, Milánóval, Velencével és Bolognával – jelentette be Andrej Babis miniszterelnök a nemzetbiztonsági tanács hétfői ülése után tartott sajtótájékoztatón. A cseh hatóságok már korábban leállították a légi kapcsolatokat Prága és Kína között. Az állampolgároknak pedig már korábban azt javasolták, hogy ne utazzanak a járvány sújtotta országokba, régiókba. Csehországban eddig három koronavírusos beteget találtak az orvosi vizsgálatok során, mindhárom személy az előző napokban Észak-Olaszországban járt. A betegeket a prágai Na Bulovce kórházban kezelik és nincsenek életveszélyben - erősítette meg hétfőn Adam Vojtech egészségügyi miniszter, kérdésre válaszolva. A sajtóértekezleten hangsúlyozták, hogy a cseh határok nincsenek lezárva, s a jelenlegi biztonsági intézkedéseket a hatóságok megfelelőnek tartják. Országszerte több mint 300 koronavírus-gyanús esetet vizsgáltak már meg a cseh orvosok, de eddig a vizsgálatok három kivétellel negatív eredményt hoztak. A nemzetbiztonsági tanács ugyanakkor arról is döntött, hogy zárt ajtók mögött, nézők nélkül tartják meg a hét második felében a dél-morvaországi Nové Mesto na Morave városban megrendezendő biatlon világbajnokságot. A rendezvényre eredetileg több tízezer külföldi nézőt vártak, egyebek között Olaszországból is.