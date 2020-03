Kettősfrontok nehezítik a hetet

Az átmeneti nyugodtabb hétfő után mozgalmas és szeles lesz az időjárás, ami a télvégi fáradtsággal súlyosbítva nem csak az érzékenyeknek okozhat kellemetlenségeket.

Alig vagyunk túl a rendkívül megterhelő vasárnapon, az egynapos szünet után újabb, ráadásul tartós igénybevételnek leszünk kitéve – írta Pintér Ferenc meteogyógyász a Facebook-oldalán . Keddtől ugyanis ismét frontosra, szelesre és csapadékosra fordul az időjárás. A napi hőmérsékletek ugyan az átlag felett alakulnak, nem lesz kellemes a hőérzet, a hét második felében pedig lehűlés is várható – írta a Meteo Klinika igazgatója.

A fölénk húzódó kettősfront következtében kedden borongós, gyakran csapadékos, lehangoló lesz az időjárás. Az elmúlt napokban gyakran tapasztal fejfájás, migrén nem tágít, sőt az élénk szél tovább is erősítheti a fájdalmakat. Sokakat alvászavar és álmatlanság gyötörhet; reggel fáradtan, nyűgösen ébredhetnek. Az előrejelzések szerint ráadásul a kettősfronti hatás három napon keresztül tart, ami rendkívül megterhelő; a frontokra, a szélre, de a változékony időre érzékenyek is erős tüneteket tapasztalhatnak. A tartós fronttevékenység a szívbetegséggel küzdőket fokozottan megviseli. Vérnyomás-ingadozás, keringési és akár emésztési, puffadásos tünetek is felléphetnek – tette hozzá a szakember.

A krónikus betegek rosszullétet is tapasztalhatnak. A frontérzékenyek görcsös fájdalmaktól: fejfájástól, migréntől, izom- és hasi görcsöktől szenvedhetnek. A gyakran megerősödő délnyugati irányú szél múlni nem akaró, intenzív fejfájást, szokatlan stresszt és ingerlékenységet okozhat. Ez a közlekedésben nyomon követhető: a nedves, csúszós útszakaszok, az élénk, erős légmozgás miatt romló menetstabilitás mellett figyelmetlen, szétszórt sofőrökre is fel kell készülni.