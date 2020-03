Orbán Viktor szerint csak kalandvágyból vándorolt külföldre a több tízezer magyar fiatal

A szakszervezet koordinált „szabadság napokat” szervezne a munkabeszüntetés jogszerű, alternatív formájaként. De a valódi sztrájkról sem mondanak le.

Ha a kormány továbbra is ellehetetleníti a jogszerű sztrájk megszervezését, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) alternatív eszközöket fog bevetni a dolgozók akaratának kifejezéséhez. Egészen pontosan a szabadság igénybevételének koordinálásával akarnak majd nyomást gyakorolni a döntéshozókra – erről Szűcs Tamás PDSZ-elnök tett bejelentést hétfői sajtótájékoztatóján. Az érdekvédő szerint a Munka törvénykönyve lehetővé teszi, hogy a szabadság tekintetében hét munkanappal maguk rendelkezzenek a pedagógusok, ezt a közalkalmazotti törvény sem írja felül, a munkáltatók pedig kötelesek kiadni, ha 15 nappal előtte kérik a munkavállalók. A PDSZ kongresszusa arról döntött, hogy április közepe és május közepe között több napot is kijelölnek majd, amikor ezzel a módszerrel fognak tiltakozni. Szűcs Tamás hangsúlyozta: ennek ellenére nem mondanak le a „klasszikus sztrájkról” sem – noha minimálisnak tartják annak az esélyét, hogy a kormánnyal bármilyen megállapodás születhet.



Megírtuk: az Emberi Erőforrások Minisztériuma abszurd ajánlatot tett a PDSZ sztrájkbizottságának , csak akkor engednék a munkabeszüntetést a sztrájkra hajlandó pedagógusoknak, ha a gyermekfelügyelet biztosítása mellett az első négy-öt órájukat is megtartják. A szakszervezet szerint ez elfogadhatatlan. A PDSZ elnöke beszámolt arról is, a Pedagógusok Szakszervezetét is megkeresték, hogy egyesítsék sztrájkbizottságaikat. Ennek megvitatása már folyamatban van, ám ha a héten nem születik döntés, a PDSZ egyedül folytatja a küzdelmet, s bejelenti a sztrájk időpontját. Követeléseiket kilenc pontban foglalták össze: