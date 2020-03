Mentő megy a háziorvos helyett a koronavírus gyanúja esetén

Nem várják el a családorvosoktól, hogy ők végezzék el az első járványügyi intézkedéseket.

Már nem kell a háziorvosnak házhoz mennie a koronavírus fertőzés gyanú esetén – derült ki az Országos Tisztifőorvos hétfői tájékoztatóján. A hétvégén ugyanis ismét átírták az alapellátókra vonatkozó eljárásrendet. Már nem várják el a családorvosoktól, hogy ők végezzék el az első járványügyi intézkedéseket, így amikor a beteg fölhívja a rendelőt, akkor egy alapos kikérdezés után - és ha a kockázat indokolja - elég lesz értesíteniük a mentőszolgálatot. A gyanús betegeket a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára szállítják, s ott elkülönítik. A gyanú megerősítésére a kórházakban vesznek torokváladék-mintát, s ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumába küldik vizsgálatra. Ha igazolódik a fertőzés, akkor a beteget átszállítják a Dél-pesti Centrumkórház tartozó Szent László kórházba. A háziorvosok egyéb segítséget is kapnak az államtól, így például a továbbiakban már nem kell „vadászniuk” védőfelszerelésre. A jövőben mentőállomásokon létesítenek olyan ideiglenes raktárakat, ahonnan az alapellátók igényelhetnek egyszer használatos védőruhákat, maszkokat. Ezzel lényegében orvosolták azon problémák egy részét, amelyekről a háziorvosok a Népszavának is panaszkodtak. A néhány nappal korábbi eljárásrend szerint a gyanús eseteket a háziorvosoknak kellett volna az érintettek lakásán kivizsgálniuk, és dönteni az érintett páciens sorsáról.: a múlt héten utasították a hazai kórházakat, hogy egy esetleges járvány esetére már most hozzanak létre elkülönítő helyiségeket. Úgy tudjuk: kórházanként változó, hogy hol, mennyit tudtak kialakítani. A nagy sürgősségi ellátóknak a fogadóhelyek közelében is nyitniuk kellett elkülönítőt. A recepción valamennyi lázas, illetve gyanús tünetekkel érkező maszkot kap, és ők az elkülönítőben várnak az orvosra. Oda a vizsgálatukra érkező egészségügyiek is már védőruhába lépnek be, s ha úgy ítélik meg, hívják a mentőt. Kásler Miklós miniszter szerint az ország 29 fertőző osztályán összesen mintegy 800 ágyon tudnak „koronagyanús” beteget ellátni. Az eddigi megbetegedési és halálozási statisztikák szerint a fertőzöttek 80 százaléka viszonylag „könnyen átvészeli” a kórt, 20 százalékuk szorulhat kórházi ellátásra, és ez utóbbi húsz százalék 7-8 százalékának lehet szüksége gépi lélegeztetésre. Lapunknak egy intenzív osztályon dolgozó orvos azt is elmondta, hogy a koronavírus miatt lélegeztetésre szorulóknál a veseműködés gépi támogatására is szükség van. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint a most működő 42 ezer kórházi ágyból mintegy 1099 az intenzívágy. Elvben valamennyi intenzív ágyhoz tartozik lélegeztető gép. Ezen ágyak kihasználtsága „békeidőben” alig több mint hatvanszázalékos, azaz elvben vannak szabad helyek. Ám, hogy ez a kapacitás elegendő-e, az attól függ, hogy mekkora járvány alakul ki Magyarországon. Lapunk több kórházat is megkérdezett, de sehol sem aggódtak a betegellátás kapacitásai miatt. A kórházi vezetők szerint a krízist sokkal inkább a szakemberhiány és az eladósodás hozhatja.