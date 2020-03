Már a szigetelés és a festék is lehullott a városligeti pavilonról

Az épület 100 millió forintból épült.

Amikor egy épületnek nincs gazdája, előbb-utóbb arra a sorsa jut, mint a Feszl Frigyes tervei alapján 100 millió forintból megépített városligeti pavilon. A homlokzatról körben lehullott a festék és a szigetelés is - számol be róla a Magyar Narancs . A Városliget Zrt. által az Állatkerti körúton felépített három pavilon kudarcos történetével már korábban is foglalkozott a lap. Az összesen 300 millió forintba került három körépületbe költözött boltok bajba kerültek, sorban húzták le a rolót. A pavilonok fenntartása a Városliget Zrt. feladata. A Zrt. korábban azt hangsúlyozta, az új pavilonok felépítése a Liget megújításának első, szimbolikus lépése. Baán László igazgató 2016-ban a pavilonok létesítésekor azt mondta, ideje eltüntetni a fabódés lufiárusokat, fel kell számolni a Ligethez méltatlan állapotokat. A három pavilonból jelenleg csak a középső üzemel kávézóként, a másik kettő tartósan zárva van. Közülük a korábban kürtös kalácsot kínáló épület tűnik a leginkább lerobbantnak. A lap megkérdezte a fenntartót, hogy kinek a felelőssége, hogy ennyire lepusztult az épület, illetve milyen funkciót szánnak az ex kürtöskalácsos helyiségnek, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.