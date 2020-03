Törvényjavaslat korlátozta volna az erőszakos szülőket – de nem kellett a fideszes képviselőknek

A kormánypárti politikusok elviekben egyetértettek volna Szél Bernadett tervével, a gyakorlatban „alkotmányos aggályok” miatt elutasították.

Ha pedig a vádlott a szülőtárs ellen követett el erőszakot a bíróság szerint, vonják meg tőle a kapcsolattartási jogokat is – röviden összefoglalva ezt tartalmazta Szél Bernadett a parlament igazságügyi bizottságához beterjesztett az vezette, hogy megelőzhetőek legyenek a tragikus győri kettős gyermekgyilkossághoz hasonló esetek. Az ügyészség vagy a gyámhatóság mindig indítványozza a szülői felügyeleti jog felfüggesztését, ha olyan elkövetőről van szó, akit hozzátartozó, volt hozzátartozó bántalmazása miatt ítéltek el.röviden összefoglalva ezt tartalmazta Szél Bernadett a parlament igazságügyi bizottságához beterjesztett törvénymódosító javaslata . amiről a képviselőnő Facebook-bejegyzésben számolt be. A módosításra Szél szerint azért van szükség, mert a bíróságok saját hatáskörben nem dönthetnek a szülői jogok korlátozásáról – ehhez minden esetben a vád- vagy gyámhatóság kérésére is szükség van; a kötelezővé tett indítvánnyal azonban az eljárás mondhatni automatikussá válna. A független parlamenti képviselő civil szervezetekkel és jogászokkal közösen dolgozta ki a javaslatot, és

A kormánypárti többségű igazságügyi bizottság kedden azonban elutasította, tárgysorozatba sem vette a javaslatot.

Pedig elvileg tetszett is nekik

Pedig „A Fidesz képviselője, Czunyiné Bertalan Judit azt mondta, ezzel elviekben egyet is értenek, de mégse szavazzák meg, mert »alkotmányos aggályokat is felvet« a javaslat” – írta Szél Bernadett – „az Igazságügyi Minisztériumban pedig amúgy is dolgozik egy munkacsoport a kapcsolattartás újraszabályozásán, »várjuk meg, mit mondanak«.”

Hogy a javaslattal kapcsolatban milyen alkotmányos aggályok merülhettek fel, arra a javaslatot nyilvános i ndoklás nélkül visszadobó bizottság sem tér ki – és nem tudhatta meg a beterjesztő sem, igaz, a képviselő kérdéseket sem tehetett fel az elbírálás során. „Czunyiné nem határozta meg konkrétabban, mire gondol; én három jogásszal egyeztettem a javaslat leadása előtt, egyikük sem látott ilyen problémákat” – mondta lapunknak Szél Bernadett, aki szerint

a fideszes kétharmad múlt keddi, a börtönkártérítések felfüggesztésről szóló döntése után a kormány inkább ne oktasson ki senkit alkotmányosságból.

Lapunk írásban kereste meg a fideszes bizottsági tagot, hogy konkrétabban is indokolja meg, milyen aggályokat látott Szél módosító javaslatával kapcsolatban. Ha Czunyiné válaszol, frissítjük cikkünket.

Vörös posztó lehet az Isztambuli Egyezmény

Ez azonban nem alternatívája a Szél által benyújtott javaslatnak: a szülőtársát bántalmazó elítélt akkor is potenciális veszélyforrás lehet a családra, ha teljes büntetését letöltve gyakorolja tovább szülői jogait. A valódi probléma talán az Isztambuli Egyezmény felemlítése lehet: Szél javaslatában hivatkozik az Európa Tanács Magyarország által is aláírt, de kilenc éve nem ratifikált egyezményre, amit a kormány túlmisztifikáltnak, sőt, migránsbarátnak tart – az Orbán-kabinet tehát magának mondana ellent, ha az Egyezményre mutató javaslatot elfogadná. A kormány részéről egyébként Varga Judit igazságügyi miniszter ígér kemény lépéseket: szigorítanák a f eltételes szabadlábra bocsátás feltételeit , hogy aki más életére tör, az ne szabadulhasson idő előtt.: a szülőtársát bántalmazó elítélt akkor is potenciális veszélyforrás lehet a családra, ha teljes büntetését letöltve gyakorolja tovább szülői jogait.