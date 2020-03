Influenza – Az elmúlt héten 38 ezren fordultak orvoshoz

Azt sem lehet nyomon követni, merre mozogtak a fürdőben.

Adatvédelmi okok miatt a Széchenyi Gyógyfürdő üzemeltetője sem tudja, kik azok a külföldi diákok, akikről a napokban kiderült, hogy Csehországban koronavírus-fertőzöttként azonosították őket, miután Budapesten több napot eltöltöttek, többek között a fürdőt is meglátogatva – írja az Index a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-től kapott válaszok alapján. A magyarországi koronavírus-helyzetet felügyelő operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt azokról a fiatal turistákról , akik Budapesten jártak . Elmondta, hogy négy lány érkezett Budapestre Bécsből február 26-án a Flixbus járatával, és hárman közülük megbetegedtek. Két éjszakát maradtak Budapesten, és jártak a Széchenyi Gyógyfürdőben is. Csehországban két turistáról később kiderült, hogy betegek, a harmadik egészséges, a negyedik pedig az USA-ba akart repülni, de Dániában már olyan rosszul volt, hogy jelenleg is egy dán egészségügyi intézményben van. A fürdő üzemeltetőjétől az Index azt kérdezte, hány személlyel érintkeztek az említett turisták, melyik napon jártak a Széchenyi fürdőben, illetve van-e a dolgozóik közül bárki önkéntes vagy elrendelt karanténban.