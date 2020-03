A Pázmánynak tavaly még eszében sem volt megválni piliscsabai campusától

Alighogy sátrat vertek, el is szállítottak több száz Európába vágyó embert a török-görög határnál lévő Edirne közeléből. Azokkal a buszokkal vitték, amikkel hozták őket.

Épp csak elhagyjuk a Görögországtól hat kilométerre fekvő török Edirnét péntek hajnali öt órakor, amikor a határsávhoz vezető úton rendőrségi torlasz miatt kell fékezni. Felfegyverzett rendőr közli ellentmondást nem tűrő hangon: nem mehetünk tovább. Nem segít, hogy elmondjuk, újságírók vagyunk, és ahogy az elmúlt napokban, úgy most is a pár kilométerre lévő Pazarkule határátkelőhöz tartunk. – No! No! No! – ismétli meg háromszor is a rendőr, aztán nagy mozdulatokkal mutatja, hogy menjünk vissza, ahonnan jöttünk. Megfordulunk. Pár száz méterre viszont találunk egy mellékutat, ahol kicsit tovább tudunk jutni. Onnan már rálátunk a Marica nevű határfolyó partjára – arra a részre, ahol csütörtökön néhány óra alatt átmeneti tábor nőtt ki a semmiből, ahogy újabb menekültek érkeztek. A felkelő napban azonban már csak a tábor hűlt helyét látjuk. Ez pedig rögtön megmagyarázza a hirtelen jött rendőrségi szigort. A török hatóságok, amelyek eddig meg sem próbálták távol tartani a menekülteket – néhány órával csütörtök esti Putyin-Erdogan tűzszüneti megállapodás után – az éjszaka közepén elkezdték elszállítani a menekülteket.

Mire hajnali fél hat körül a helyszínre érünk, épp látjuk még, ahogy a rendőrök fehér buszok felé terelik a még itt maradt néhány menekültet a Marica partjáról. A buszok pont úgy néznek ki, mint azok, amikkel idehozták őket. A jelek szerint a török rendőrség sokaknak még csomagolásra sem hagyott időt: a folyó partján levetett cipőket, ruhadarabokat látunk. Egy táborhely előtt még ott a csütörtök esti segélycsomagból osztott gyerekpelenka, és egy játék, egy kék színű kis repülőgép. Ahogy lassan az utolsó menekültek is eltűnnek, szinte rögtön megjelennek az errefelé százszámra élő kóbor kutyák, aztán köztisztasági munkások jönnek, és látunk fosztogatókat is, akik még a nincstelenekből is hasznot húznak, a menekültek hátrahagyott holmijaiból válogatnak.