Fokozottan takarítják a BKV járatait

A koronavírus magyarországi megjelenésére tekintettel Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes csütörtökön összehívta a védekezéssel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítéséért felelős budapesti operatív törzset. A helyzet áttekintése után arra jutottak, hogy a hivatal, illetve a főváros cégei saját hatáskörükben felkészültek a járványra. A fővárosnak ugyanakkor a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekben nincs önálló jogköre. A munkacsoport feladata a hivatal és a fővárosi cégekkel és intézményekkel kapcsolatos intézkedések koordinálása a kormányzati operatív törzs iránymutatásainak és intézkedési tervének megfelelően, az általa nyújtott információk alapján. Folyamatos az egyeztetés a polgármesterekkel, az egészségügyi szakértőkkel és a szakmai szervezetekkel. A fővárosi önkormányzat már korábban felvette a kapcsolatot a WHO budapesti irodájával és több európai nagyvárossal, hogy egyeztessen a felkészülésről.

Az FKF Nonprofit Zrt. vezetősége összehívta a pandémiás bizottságot a szükséges intézkedések kidolgozására és megvalósításuk koordinálására. A közösségi terekben és a kiemelt lakossági forgalommal bíró helyiségekben megelőző jelleggel higiéniás kézfertőtlenítőket helyeztek ki. A munkavállalókat folyamatosan tájékoztatják. Így tesz a BKV is. A járműveket fokozottan takarítják, fertőtlenítik. A közlekedési cég akciótervet készít, amely tartalmazza a szükséges óvintézkedéseket, a védelmi intézkedéseket, a takarítási rendet, valamint azt is, hogy megbetegedés gyanújának esetén milyen munkarendben kell vagy lehet dolgozni.