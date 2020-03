„Csak még egyet” – Árthat az agynak a sorozatdarálás

Csúnya, borongós idő, kettősfronti hatás garantálja, hogy a következő napokat sem ússzuk meg fejfájás és egyéb, időjárásra fogható panaszok nélkül.

A pénteki kettősfront csapadékot és némi lehűlést hoz, szombaton lassan kezd csak javulni az idő, de aztán vasárnaptól kellemesebb napokra van kilátás, nagyobb csapadék már nem várható. A hőmérséklet végig az ilyenkor szokásos átlag körül alakul, és reggelente is csak a szélvédett tájakon lehetnek fagyok – írta Pintér Ferenc meteogyógyász a Facebook-oldalán

A kettősfront következtében a hideg- és a melegfrontra érzékenyeknek is humánmeteorológiai panaszaik lehetnek. A magyar lakosság 78 százalékát valamilyen mértékben érinti az időjárás-érzékenység, így a nagy többség egész nap fejfájást, migrént, álmosságérzetet, ugyanakkor álmatlanságot tapasztalhat a légkörben zajló változások miatt. A keringési rendszer rendellenességeivel élőket és a szívbetegeket is megterheli az időszak. Az északon élők némileg kipihentebben ébredhetnek, de napközben náluk is figyelmetlenség és koncentrálásbeli zavarok alakulhatnak ki.

A pénteki kettősfront hatása még szombaton is érzékelhető lesz. Az érzékenyek körében megmarad a fejfájás, migrén és rosszullét jelentkezhet, az arra hajlamosaknak pedig a vérnyomásuk is ingadozhat. A hőérzetet a szél és a csapadék is rontja, a komfortérzet vasárnaptól javulhat. A fényszegény időszakok lehangoltságot és rosszkedvet okozhatnak, fogy az energia, gyakori a fáradékonyság. Ez a teljesítőképességet is jelentősen rontó tavaszi fáradtság és az időjárás akár együttes hatása is lehet.

A tartós igénybevételek, gyakori frontátvonulások következtében a szervezet hamar kimerül és legyengül, így fogékonyabbá válik a járványokkal szemben. Fontos az immunrendszer erősítése: a sok vitamin és a kímélő ételek fogyasztása mellett sok folyadék: ásványvíz, levesek, teák fogyasztása ajánlott, valamint a gyakori és alapos kézmosás is erősen javasolt.