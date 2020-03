Orbán szerint nem a szándék hiányzik a rendőrbérek rendezéséhez

Nagyívű, filozófiai magasságokban szárnyaló szónoklattal ünnepelte a kormányfő a rendőrség 100 éves fennállását, de az végül nem derült ki, hogy mikor kapnak emelést.

A rend a szabadság alapja - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Országházban, a 100 éves magyar rendőrség ünnepi állománygyűlésén. A kormányfő beszéde ezután a menekültek megállításával és az állítólagos börtönbiznisz felszámolásával kérkedve vett nagy lendületet, hogy aztán egyből filozófiai magasságokba emelkedhessen, legalábbis ez derül ki az MTI tudósításából. Mint kiderült, Orbán szerint ugyanis a bűnüldözés terén is megfigyelhető egy "filozófiai mélységű vita", ami arról szól, hogy léteznek-e egyáltalán közösségek, s ha igen, azok jó vagy rossz dolgok, helyes vagy helytelen védeni őket. Az erre adott választól függ - részletezte -, hogy a rendőrséget a közös élet biztonságát garantáló testületnek tekintik vagy az egyéni kibontakozás útját a törvény erejével elálló állami erőszakszervezetnek. A mai magyar állam válasza az - fejtegette tovább -, hogy értéknek és tiszteletre méltó tettnek tartja, ha valaki képes önző hajlamait a közösségi érdek alá rendelni, "önuralmat mutatni gátlástalanság helyett, alázatot a féktelenség helyett".



Orbán szerint azért kell a rendőrség, hogy a közösség érdekében megfékezze "az időnként felülkerekedő rosszabbik énünket".

Ennek a valójában vitapartner nélküli vitának, melyben az ellen álláspontját senki sem képviseli, Orbán szerint gyakorlati következménye is van. Ezt ugyan nem sikerült közérthetően megfogalmaznia, de hosszasan sorolta, hogy önző, drogos, migránspárti, bűnözőket védő emberekkel áll szemben a magyar kormány igaza, akik nem tisztelik a gyerekek "természetes nemi identitását", és még a rendőrök munkáját is korlátoznák. A sötét vízióval szembehelyezkedő, királyi többesben szónokló kormányfő az egyén és a közösség egyensúlyát helyezte szembe a fenyegető szalmabábbal: "számunkra a közösségeink, például a család és a nemzet, nem nyűgöt, nem korlátot, hanem a jó és szép élet lehetőségét jelentik" - mondta.

Ezt követően az egyenruhásokat dicsérte Orbán. Mint fogalmazott, a 100 éves rendőrség egykori és mai tagjait a szolgálatban való helytállás köti össze. Miután száz év minden rendőrét egybemosta, egy pillanatra mégis megtorpant, és hangsúlyozta: a "sötét tónusok" és "kétes időszakok" sem írják felül ezt. A magyar rendőrök ma büszkén vallhatják magukat egy nagyszerű, nemzeti teljesítményt nyújtó testület tagjainak. Arról is beszélt, hogy



a kormány anyagilag kiemelkedő helyen akarja elismerni a rendőrök munkáját. Orbán tudja, hogy itt még akad tennivaló, de szerinte nem a szándék hiányzik.

Végül azt is állította, hogy a magyar rendőröknek nemzetközi szinten is komoly szerepe van. Ezt alátámasztandó, arról beszélt, hogy Magyarországnak erős világgazdasági és diplomáciai pozíciói vannak, amik annak is köszönhetőek, hogy az ország rendezett és biztonságos körülmények között működhet.