Éljenek a csajok!

Novellapályázattal, nőnapi adománygyűjtő akcióval a hajléktalan nők helyzetére és a szociális munkások tevékenységére szeretnék felhívni a figyelmet.

Hajléktalan nők állnak azkampány középpontjában, amelynek keretében alapvető, ám a fedél nélkül élők körében luxuskategóriába tartozó eszközöket gyűjt a nemzetközi nőnaphoz közeledve a Budapest Bike Maffia (BBM) a Mozinet Kft.-vel, valamint a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel (BMSZKI) közös szervezésben. Bár kevesebb hajléktalan nő él Budapesten, fontos rájuk irányítani a figyelmet, olyan igényeik is vannak, amilyenek a férfiaknak nem feltétlenül. Sokan bántalmazás miatt kerülnek az utcára, de az sem biztonságos hely számukra, gyakran újabb bántalmazó kapcsolatba kerülnek, ezért is kell kiemelten figyelnünk rájuk – mondta lapunknak Havasi Zoltán, a BBM alapítója.Az immár második alkalommal szervezett akció részeként hétvégén (március 8-ig) folyamatosan várják az adományokat – sampont, tusfürdőt, testápolót, arc- és kézrémet, dezodort, hajfestéket, rúzst, körömlakkot vagy akár borotvát – a kijelölt átvevőpontokon: a Kisfecske Presszóban, valamint a BMSZKI Dózsa és Kocsis Átmeneti Szállásain. (A címekről, időintervallumokról érdemes előzetesen tájékozódni).A projekt keretében péntek este jótékonysági céllal levetítik a Dózsa György úti szálló Gálatermébencímű – a mozikba március 26-tól kerülő – sírós-nevetős vígjátékot, amely négy vagány szociális munkás és klienseik, egy párizsi női nappali melegedő ügyfeleinek hétköznapi küzdelmeit mutatja be. A film érzékenyen ábrázolja, mi minden kell ahhoz, hogy egy hajléktalan újra nőnek érezhesse magát, visszanyerje méltóságát, és képet kapunk arról is, mire képesek ügyfeleikért a szociális munkások. Ebből kiindulva azonos címmel hirdette meg a BBM és a Mozinet, a 168 óra szerkesztőségével együttműködve azt a novellaíró pályázatot is, amelyre szociális munkával foglalkozó nők, és – akár egykor – hajléktalan nők írásait várják.Fekete Angelika, a Mozinet marketingigazgatója lapunknak elmondta, a francia film kampányának kidolgozásához egyéves kutatást végzett, és több szociális munkások által vezetett blogot is olvasott, ez adta az inspirációt a pályázat elindításához. Arra szeretnék felhívni a figyelmet: lenyűgöző és megrendítő emberi történetek érintik a szociális munkások hétköznapjait, ám szégyen, milyen keveset keresnek (nyolcvan-százhúszezer forintot). Az ő életüket, és a hajléktalanokét is szeretnék egy időre szebbé és könnyebbé tenni. A március 11. éjfélig beérkezett pályaműveket szakmai zsűri – Szalay Krisztina író, színésznő, Herskovits Eszter, a 168 óra kulturális rovatvezetője és Szaniszló Judit Petri György-díjas író – bírálja el, a Budapest Bike Maffia követői dönthetnek majd a Közönség-díj sorsáról. A legjobb írásokat közlik a nyomtatott hetilapban, és a közreműködők online felületein egyaránt.A jótékonysági projektek kapcsán Fekete Angelika hangsúlyozta, a moziközönség részéről lát szándékot arra, hogy segítsenek másokat, s a jelenlegi kampányok során is számos különböző, önkéntes hozzájárulás érkezett. Hasonlóan Havasi Zoltán is megjegyezte: megmozdult valami az elmúlt pár évben az országban: az emberek egyre inkább kezükbe veszik saját sorsukat, és másokért is kezdenek felelősséget vállalni.Az adománygyűjtés és a novellapályázat részleteiről a szervezőktájékozódhatnak.