Három hónapra felfüggesztette a British Council Hungary működését az Oktatási Hivatal

Az operatív törzs rendelkezése alapján határozatlan időre felfüggesztették a vízum kiadását iráni állampolgárok részére.

Magyarországon eddig 4 külföldi állampolgárnál diagnosztizálták a fertőzést. A vírus egész Közép-Európába betette a lábát, minden környező országban megjelent legalább egy beteg. A V4-ek közül Csehországban 12, Lengyelországban és Szlovákiában egy-egy beteget regisztráltak – jelentette be Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatón.

A 4 magyarországi beteg közül három iráni, egy brit állampolgár. Lakatos Tibor elmondta, hogy a három iráni a Szent László Kórházban, a brit férfi pedig a debreceni Kenézy Gyula Kórházban van.

Magyarországon összesen 39 személy van karanténban. Eddig 269 mintavétel történt. Magyarországon még mindig egyedi esetekről tudnak beszámolni, a cél az, hogy megelőzzék a vírus tömeges kialakulását. Továbbra is szűrik a kockázatot jelentő országokból érkező gépek utasainak szűrése, amelyet Iránra is kiterjesztettek. Eddig több mint hatezer szűrés történt Budapesten és Debrecenben a reptereken.

Közölte azt is, hogy az operatív törzs határozata alapján határozatlan időre felfüggesztették az iráni állampolgárok számára a vízumok kiadását.

A vírus megelőzését szolgáló védőeszközöket csak a törzs engedélyével lehet külföldre szállítani. Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy egy járvány dinamikus folyamat. Megjegyezte, hogy minden nap megosztják a rendelkezésükre álló információt, de azt kérte, hogy ezt a dinamizmust mindenki fogadja el, mivel a járványügyi szakembereknek nagyon fontos, hogy releváns információk birtokában hozzanak döntéseket. Miközben új eseteket detektálnak, az előzőek útvonalát is követik a népegészségügyi felügyelők és tisztiorvosok. Emlékeztetett arra, hogy az első beteg a Semmelweis Egyetem diákja, aki február 22-én érkezett Magyarországra, barátnőjével majdnem egy hónapig Iránban tartózkodott. Két csoporttárs is felkeltette a hatóságok figyelmét az első információk alapján, aztán tágult a kör folyamatosan. Jelenleg a látókörükben van egy 16 fős gyógyszerész csoport, akiknek a kikérdezése még tart. Müller Cecília megjegyezte, hogy ha valaki egy csoporthoz tartozik, még nem jelenti azt automatikusan, hogy kontaktszemélynek számít, mivel a mozgása eltérhetett a csoporttól. Volt február 28-án egy születésnapi parti, ahol a diák 20 fővel érintkezett, közülük mindenkit kikérdeztek, illetve elkülönítettek. Az utaslistákat is lekérték, azok kontaktjainak felderítése is tart. Járt a beteg német nyelviskolában is, ahol hat főt elkülönítettek, és ott is kutatják a kontaktokat. Müller Cecília elmondta, hogy ha bejelentés érkezik hozzájuk, addig tágul a lehetséges és megvizsgálandó kontaktok köre, amíg a megbetegedésről számított lappangási idő le nem telik. Utána már nem kell megbetegedéssel számolni. A másik diák február 28-án érkezett Magyarországra, ő a Szent István Egyetem hallgatója. Ő feleségével együtt került a Dél-Pesti Centrumkórházba. Csak a felesége az ő szoros kontaktja. A harmadik eset tegnap derült ki, egy brit állampolgárságú férfiról van szó, aki Debrecenben él, és gyakran jár Milánóban. Az ő kontakt kutatását is elkezdték, egészen közeli személy közülük a felesége és anyósa. A Wizzair utaslistáját is lekérték, az utasokat is ellenőrzik.



A negyedik eset pedig a Semmelweis Egyetem iráni hallgatójának barátnője, ő is a Szent László Kórházban, mint beteg van nyilvántartva.

A Csehországba utazó diáklányok útvonalát már végigjárták. A fürdőben rövid ideig voltak, mással szemben, például pizzafutárral szemben nem merült fel a kontaktus lehetősége. A hét fő francia állampolgár kontaktusait és mozgását tegnap feltárták, akik a Nagydiófa utcai hostelben voltak. A személyzettel, a takarítókkal is beszéltek Müller Cecília kollégái, egyetlen szoros kontaktus, egy alkalmi ismeretség merült fel, és már távozott az országból. Szlávik János osztályvezető főorvos adott tájékoztatást a betegek állapotáról. Az egyik iráni diák már teljesen jól érzi magát, felszabadító viszgálatok zajlanak nála azért, hogy megnézzék, jelen van-e szervezetében még a vírus. Akkor engedik haza, ha már egész biztosan nem jelent veszélyt másra, nem fertőz.

A másik diák szintén jól van, de a barátnője belázasodott és köhög, úgy tűnik, ő még sokáig a kórházban marad. A negyedik személynek vesekárosodásra utaló jelei is voltak, infúziós kezelése volt, de az ő állapota is javul.



A karanténban lévők közül 11 személyt vasárnap várhatóan elengednek a kórházból, egy fogorvost és asszisztensét pedig hétfőn. Az egyik budapesti szállodában 14 japán turistánál és egy tolmácsnál bejelentették, hogy többen lázasak és köhögnek. Japán szerepel a veszélyes országok listáján, ezért a Szent László Kórházba szállították őket. Elkülönítve vannak, vizsgálatokat végeznek rajtuk, de az állapotuk összességében jó, nem találkoztak fertőzött személlyel. Amennyiben valamennyiüknél a tesztek negatív eredménnyel zárulnak, folytathatják útjukat. Szálvik János közölte, hogy nagyon sokan érkeznek a kórházba szűrésre, tesztre, de koronavírus-teszteket a betegek megnyugtatására a kórházban nem végeznek, azt a betegek diagnosztizálására használják. Dömötör Csaba államtitkár elmondta, hogy a kormány rövidesen tájékoztató kisfilmeket jelentet meg a vírusról. Ezek a megelőzésre összpontosítanak, hogyan lehet csökkenteni a fertőzés veszélyét. A kisfilm ma felkerül a kormány Facebook-odalára. Egy fertőzött szerb férfi Budapesten tartózkodott , de már hazatért. Erről Müller Cecília elmondta, hogy valóban itt tartózkodott, de a lappangási időn túl vagyunk, nincs ok az aggodalomra. - A vírus nem válogat, ezért minden esetet komolyan veszünk és egyedileg tárunk fel – válaszolta arra a kérdésre, hogy sportolókra is vonatkoznak-e az előírások.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a karantén nem önkéntes, hanem hatósági intézkedés. Ha valaki nem tartja be, akkor pénzbírsággal számolhat, illetve kikényszeríthető a közösség szempontja miatt, hogy kivonják a közösségből.

Felhívták a figyelmet arra, hogy akár szabálysértés, vagy bűncselekmény is lehet a járványügyi szabályok megsértése. Erről annak kapcsán beszélt, hogy pénteken egy holland, koronavírus-gyanús férfi elhagyta a rendelőt annak ellenére, hogy kérték, várja meg a mentőt. Jelenleg a járványügyi szakemberek és a rendőrök keresik őt.

Kiderült az is, hogy a második beteg, a Szent István Egyetem iráni hallgatójának barátnője állapotos, de nem fertőzött, negatív lett a tesztje.